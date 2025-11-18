Roblox kondigt leeftijdscontrole in Nederland aan na onderzoek EenVandaag naar sekte op spelplatform

Het spelplatform Roblox gaat in Nederland de leeftijd van de spelers controleren. De maatregel is bedoeld om kinderen beter te beschermen tegen pedofielen en criminelen. Dat laat het Amerikaanse bedrijf, na vragen van EenVandaag, weten.

Onderzoek van EenVandaag toonde vandaag aan dat een groep criminelen slachtoffers ronselt via het spelplatform en hen aanmoedigt tot het maken van naaktbeelden, zelfverminking en zelfdoding. Mede naar aanleiding daarvan neemt Roblox nu extra maatregelen. Chatten met leeftijdsgenoten De leeftijdscontrole wordt in de eerste week van december ingevoerd in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Kinderen kunnen op het spelplatform dan alleen nog chatten met leeftijdsgenoten. In Nederland gaat dit alleen al gelden voor miljoenen spelers. Roblox telt wereldwijd zo'n 150 miljoen gebruikers.

Criminelen en pedofiel op Roblox Kinderen kunnen op het zeer populaire spellenplatform tientallen miljoenen spellen spelen of zelf bouwen. Maar ook criminelen en pedofielen gebruiken Roblox om slachtoffers te vinden en te maken. Roblox lag hierdoor eerder al onder vuur en het demissionaire kabinet kondigde recent aan de veiligheidsrisico's in kaart te gaan brengen. Dat die groot zijn blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek dat EenVandaag publiceerde. Het onderzoeksteam dook hiervoor in het spel Forsaken en ontdekten dat leiders van een sadistische cult kinderen en jong volwassenen ronselen via het horrorspel. Op social media en besloten chatgroepen worden die vervolgens aangezet tot het delen van naaktbeelden, zelfverminking en zelfs zelfdoding.

Info 113 Zelfmoordpreventie Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of chat via de website van 113 Zelfmoordpreventie.

Leeftijdscontrole Het als volwassene in contact komen met minderjarigen moet moeilijker worden gemaakt door de nieuwe leeftijdscontrole. Spelers worden vanaf volgende maand om een foto van hun gezicht gevraagd en eventueel ook om een foto van hun ID. Roblox wil hiermee de leeftijd van gebruikers controleren en zo ook de chatfunctie veiliger maken. "Door leeftijdscontroles op het gezicht te vereisen voor toegang tot chatfuncties, dragen we bij aan het creëren van een leeftijdsgeschikte omgeving voor elke gebruiker en moedigen we de hele sector aan om vergelijkbare normen te hanteren", zegt Matt Kaufman, Chief Safety Officer bij Roblox.