Nederland door plannen van dit kabinet van 'stikstofslot'? Twee derde denkt van niet
Het kabinet heeft vorige week nieuwe maatregelen gepresenteerd om uit de stikstofcrisis te komen. Maar de meeste kiezers (65 procent) geloven niet dat de politiek de daadkracht heeft om de plannen uit te voeren. Zelfs coalitiekiezers twijfelen daaraan.
De laatste drie regeringen lukte het niet om Nederland van het 'stikstofslot' te krijgen. Het kabinet-Jetten zegt nu 'echte keuzes' te willen maken om de natuur te herstellen en zo weer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld woningbouw. Maar gaat dat ook lukken? Slechts 1 op de 5 kiezers (18 procent) gelooft van wel, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.0000 leden van het Opiniepanel.
Weinig vertrouwen
Veel panelleden twijfelen aan het succes van de stikstofmaatregelen omdat ze weinig vertrouwen hebben in het minderheidskabinet en de daadkracht in het algemeen van de politiek. "In de afgelopen jaren zijn er zoveel pogingen geweest. Ze zijn allemaal mislukt door te weinig medewerking", zegt een CDA-kiezer.
Ook verwachten veel mensen nieuwe boerenprotesten tegen het beleid of uitspraken van de rechter die de plannen blokkeren. Kiezers van regeringspartij D66 hebben nog het meeste vertrouwen in de plannen (40 procent), maar ook dat is geen meerderheid.
Wereldwijde aanpak
Daarnaast zeggen veel kiezers dat Nederland 'een speldenknopje' op aarde is. Welke plannen we hier ook maken, stikstof zal volgens hen ook vanuit het buitenland overwaaien naar ons land. "Als het niet wereldwijd wordt aangepakt, heeft het totaal geen zin", vindt een PVV-stemmer.
De landbouw zorgt in ons land voor de meeste neerslag van stikstof, blijkt uit onderzoek. Maar panelleden vinden dat de politiek ook de industrie strenger moet aanpakken, zoals Tata Steel. Of moet ingrijpen op de brandstofprijzen. "Vliegtickets zijn vaak nog goedkoper dan vakantie in eigen land met je benzineauto", berekent een PVV-kiezer.
Braafste jongetje van de klas?
Veel mensen denken bovendien dat dit pakket niet nodig is. Bijna de helft (47 procent) van alle panelleden vindt het niet belangrijk om met strenge stikstofmaatregelen te komen. Onder kiezers van regeringspartij VVD is zelfs de meerderheid (57 procent) niet overtuigd: "Omliggende landen hebben veel lagere normen. Niet het braafste jongetje van de klas willen zijn", vindt een van hen.
Precies de andere helft (47 procent) van alle panelleden vindt dat er juist tempo moet worden gemaakt. "Stikstof tast de kwaliteit van natuur aan en legt daardoor de economie stil. Dat is een tijdbom", zegt een D66-kiezer. "Jonge boeren willen door, jongeren willen een huis, de bouw wil vooruit!"
Grote verschillen
Voorstanders zien daarom streng stikstofbeleid als de enige uitweg uit de crisis. Tegenstanders vinden vooral dat niet stikstof, maar de regels ons land lamleggen. "Er is geen stikstofprobleem, er is een maatregelenprobleem", vindt een D66-kiezer.
De verschillen tussen politieke achterbannen zijn enorm. Mensen die op D66, PRO of CDA stemmen, steunen een stevige aanpak. Dat terwijl kiezers van de VVD, PVV, JA21 en Forum voor Democratie (FVD) vaak juist fel tegen stikstofmaatregelen zijn.
Nederland al jaren 'op slot'
Nederland zit al sinds 2019 'op slot' vanwege stikstof en dit verdeelt al jaren het land. In het allereerste onderzoek van het Opiniepanel over dit onderwerp (in 2019) zei net iets meer dan de helft (59 procent) dat de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht. De andere helft wist het toen niet of was er tegen.
7 jaar later zijn panelleden dus nog steeds verdeeld over het belang van beleid. Ook denkt de meerderheid dus dat de stikstofplannen van het huidige kabinet-Jetten niet gaan werken. Ook omdat het volgens lijkt alsof de politiek al jaren stilstaat op dit thema. "Ga eens aan het werk samen, anders hebben we het hier over 30 jaar nog over", roept een van hen tot slot op.