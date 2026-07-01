Nederland door plannen van dit kabinet van 'stikstofslot'? Twee derde denkt van niet

De laatste drie regeringen lukte het niet om Nederland van het 'stikstofslot' te krijgen. Het kabinet-Jetten zegt nu 'echte keuzes' te willen maken om de natuur te herstellen en zo weer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld woningbouw. Maar gaat dat ook lukken? Slechts 1 op de 5 kiezers (18 procent) gelooft van wel, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.0000 leden van het Opiniepanel.

Weinig vertrouwen

Veel panelleden twijfelen aan het succes van de stikstofmaatregelen omdat ze weinig vertrouwen hebben in het minderheidskabinet en de daadkracht in het algemeen van de politiek. "In de afgelopen jaren zijn er zoveel pogingen geweest. Ze zijn allemaal mislukt door te weinig medewerking", zegt een CDA-kiezer.

Ook verwachten veel mensen nieuwe boerenprotesten tegen het beleid of uitspraken van de rechter die de plannen blokkeren. Kiezers van regeringspartij D66 hebben nog het meeste vertrouwen in de plannen (40 procent), maar ook dat is geen meerderheid.