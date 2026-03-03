Miljoenen mensen stemmen komende gemeenteraadsverkiezingen niet, zelfs stemplicht zou voor grootste groep niks uitmaken

Dat blijkt uit verkennend onderzoek van EenVandaag onder ruim 800 mensen die soms, zelden of nooit gaan stemmen bij verkiezingen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bleven miljoenen mensen thuis en ook bij de Tweede Kamerverkiezingen komt 1 op de 5 kiezers niet opdagen. Waarom niet? En wat zou hen wél helpen naar de stembus te komen?

Ruzie in lokale politiek

De redenen om niet te gaan verschillen duidelijk per verkiezing, maar aan dit onderzoek deden vooral mensen mee die thuisblijven omdat ze geen vertrouwen hebben in de politiek. Vooral bij landelijke verkiezingen is dat een grote reden om niet te gaan, maar ook aan de lokale politiek is genoeg mis om niet te gaan.

"Ik stem niet bij gemeenteraadsverkiezingen omdat raadsleden in mijn stad alleen maar ruzie met elkaar maken. Daar wil ik niets mee te maken hebben", legt een niet-stemmer uit.

'Wie met wie in de zandbak'

Veel van de mensen die bij Tweede Kamerverkiezingen niet hebben gestemd, geven aan dat politici te veel met elkaar bezig zijn in plaats van de inhoud.

Een thuisblijver zegt daarover: "Het gaat me er niet om of mijn partij wel of niet deelneemt aan een kabinet, college of over compromissen: dat is democratie. Ik ben het gewoon zat dat politici liegen en draaien en ze alleen maar bezig zijn met wie met wie in de zandbak mag spelen."