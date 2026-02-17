StemWijzer voor gemeenteraadsverkiezingen gaat morgen online: dit is hoe die wordt gemaakt

Morgen komt de StemWijzer weer online voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Dat betekent dat maker ProDemos, naast landelijke thema's, ook moet weten wat er lokaal speelt. Daarvoor is samenwerking met de mensen in de gemeente belangrijk.

Volgens de projectleider StemWijzer van ProDemos Anne Valkering is het nu vooral de laatste puntjes op de i voor haar en haar collega's. "We zijn nu echt alle gemeenten aan het nalopen om te kijken of er niet nog rare dingetjes staan." Standaardlijst De StemWijzer is een online stemhulp met vragen en stellingen, die burgers kunnen beantwoorden voordat ze naar de stembus gaan. Op basis van de persoonlijke ingevulde informatie rolt er een stemadvies uit de StemWijzer, waarbij een aantal partijen naar voren komen. De StemWijzer maakt die lijsten voor de landelijke verkiezingen, maar dus ook voor de gemeenteraadsverkiezingen.

We zijn bij iedere gemeente gaan kijken wat er specifiek daar speelt projectleider StemWijzer van ProDemos Anne Valkering

Om zulke vragenlijsten te maken voor gemeenteraadsverkiezingen begint het volgens de projectleider bij wat er in het algemeen in gemeenten speelt, zaken die landelijk minder zouden opvallen. "Wat heeft er de afgelopen 4 jaar veel gespeeld, wat verwachten we? Daar hebben we een soort standaardlijst van gemaakt", zegt Valkering. "En daarna zijn we bij iedere gemeente gaan kijken wat er specifiek daar speelt in die gemeente", legt ze uit. Praten met journalisten en partijen Dat gaat verder dan alleen de lokale kranten openslaan. "We hebben journalisten gevraagd wat er speelt in hun gemeente", vertelt Valkering. Ook gaat ProDemos bij sommige gemeenten langs om te praten met lokale politieke partijen. Naast dat ze spreken met partijen die nu in het dagelijks bestuur zitten en de oppositie, spreken ze ook met partijen die helemaal niet in de gemeenteraad zitten. "We spreken met alle partijen waarvan we wisten dat ze gingen deelnemen aan de verkiezingen." Zo verzamelt ProDemos informatie voor de StemWijzer.

Stadsmariniers in Den Helder Tijdens die gesprekken komen er telkens dingen boven water waar de StemWijzer-makers nooit over hadden nagedacht voor een vragenlijst. "Ik kwam vandaag toevallig iets tegen over stadsmariniers in Den Helder waar ik nog nooit van gehoord had", vertelt Valkering. "Dus we moeten een uitleg van dat woord nog even toevoegen." Op die manier probeert ProDemos voor alle gemeentes een specifieke lijst te maken, want in Den Helder spelen er hele andere dingen dan in Nijmegen. Een grote lijst Verder zijn er ook een heleboel stellingen die bij heel veel gemeenten van toepassing zijn en dus in bijna elke StemWijzer meegaan. "Het is sowieso een grote lijst", vertelt Valkering. "We leggen altijd tientallen stellingen voor. We kiezen degenen die het beste werken in een gemeente." "Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de OZB (Onroerendezaakbelasting, red.) omhoog of omlaag moet", neemt ze als voorbeeld. "Die stelling komt vrij vaak voor."