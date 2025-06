Meeste mensen niet blij met hitte en vinden dat nieuw kabinet meer moet doen tegen klimaatverandering

Want net als afgelopen jaren is er bij de grootste groep steun voor het halen van de klimaatdoelen. 60 procent wil dat de overheid ervoor zorgt dat Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Ook kiezers van de partij van demissionair klimaatminister Sophie Hermans, de VVD, staan in meerderheid (66 procent) achter die ambitie. "Er moet iets gebeuren. Anders is alles onzeker. Struisvogelpolitiek is niet de oplossing", zegt een van hen.