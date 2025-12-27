Kan ik straks wel werk vinden? Bijna kwart van studenten en net afgestudeerden maakt zich zorgen over baankansen door AI

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 800 leden van het Opiniepanel die op dit moment studeren of in de afgelopen 3 jaar hun diploma hebben gehaald. Waar sommige jongeren zich dus zorgen maken, hebben andere hun studie juist gekozen vanwege AI.

Invloed op studiekeuze?

Zo zegt 7 procent van de deelnemers bij het kiezen van een studie rekening te hebben gehouden met de steeds groter wordende rol van AI. Zoals deze student die al een studie in vormgeving heeft afgerond en een tweede studie is gaan volgen: "Ik kon geen werk vinden op instapniveau, mede door AI."

Anderen kozen een bepaalde studie, juist omdat ze denken dat in dat vakgebied door AI méér kansen zijn. "AI wordt in het recht steeds groter en belangrijker", zegt een student informatierecht. "Daarom heb ik voor deze richting gekozen."