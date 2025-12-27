Kan ik straks wel werk vinden? Bijna kwart van studenten en net afgestudeerden maakt zich zorgen over baankansen door AI
De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie maakt de 'juiste' studiekeuze voor jongeren er niet makkelijker op. Maak ik met deze opleiding nog wel kans op een baan? Een kwart (23 procent) van de studenten en net afgestudeerden maakt zich er zorgen om.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 800 leden van het Opiniepanel die op dit moment studeren of in de afgelopen 3 jaar hun diploma hebben gehaald. Waar sommige jongeren zich dus zorgen maken, hebben andere hun studie juist gekozen vanwege AI.
Invloed op studiekeuze?
Zo zegt 7 procent van de deelnemers bij het kiezen van een studie rekening te hebben gehouden met de steeds groter wordende rol van AI. Zoals deze student die al een studie in vormgeving heeft afgerond en een tweede studie is gaan volgen: "Ik kon geen werk vinden op instapniveau, mede door AI."
Anderen kozen een bepaalde studie, juist omdat ze denken dat in dat vakgebied door AI méér kansen zijn. "AI wordt in het recht steeds groter en belangrijker", zegt een student informatierecht. "Daarom heb ik voor deze richting gekozen."
Ontwikkelingen rond AI bijbenen
Maar voor de meesten (93 procent) speelde kunstmatige intelligentie geen rol in hun studiekeuze. Vaak simpelweg omdat het toen nog niet zo groot aanwezig was. De ontwikkelingen rond AI gaan snel en voor het onderwijs is het lastig om het allemaal bij te benen, merken studenten.
Wat ik later wil doen, kan denk ik ook goed met AI. Daarom ben ik bang dat ik geen baan ga vindeneen panellid dat bang is de verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt
Tegelijkertijd zien ze dat de arbeidsmarkt waar ze straks een baan moeten zien te vinden aan het veranderen is door alle technische ontwikkelingen. "Wat ik later wil doen, kan denk ik ook goed met AI", zegt een van hen. "Daarom ben ik bang dat ik geen baan ga vinden."
'Ik ben ambitieus genoeg'
Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers vindt dat hun opleiding hen niet goed genoeg voorbereidt - of dat in het verleden onvoldoende heeft gedaan - op de veranderende arbeidsmarkt waarin AI een belangrijke rol speelt. "Dat zou wel moeten", vindt een deelnemer.
Toch zegt bijna drie kwart (73 procent) dat ze zich geen zorgen maken over het vinden van een baan. Ze denken bijvoorbeeld dat het menselijke aspect in hun vakgebied belangrijk zal blijven en hebben vertrouwen in hun eigen aanpassingsvermogen om met AI om te leren gaan. "Ik ben ambitieus genoeg om mijn weg omhoog te vinden", zegt iemand daarover.