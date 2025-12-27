In deze bedrijven is het werk al deels overgenomen door AI: 'Je ziet een leegloop bij sommige banen'

Bij callcenter Support Squad in Leeuwarden werken ze nog gewoon met mensen, maar doet AI het werk live op de achtergrond: de computer luistert namelijk mee en zoekt ondertussen naar een oplossing. Oprichter Michel Norbruis is enthousiast: "Waar we eerst acht tot tien klanten in een uur konden helpen, zijn dat er nu twintig tot 25." AI is volgens hem niet meer te stoppen: uiteindelijk zullen alle mensen in zijn bedrijf vervangen worden.

Ook bij reclamebureau TBWA\NEBOKO in Amsterdam werken nog een hoop mensen, maar in elk proces wordt daar inmiddels al wel gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Daardoor zullen de nodige banen verdwijnen, weet directeur Rik Ledder. Maar het biedt volgens hem ook nieuwe kansen: "Je hebt banen waar nu al een leegloop is, maar er ontstaat ook een enorme behoefte aan een nieuw soort werknemers."