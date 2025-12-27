1 op 6 werkenden is bang dat AI hun werk (deels) zal overnemen, vooral mensen met kantoorbaan

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 8.500 werkende leden van het Opiniepanel. Bij bijna de helft van hen (46 procent) speelt AI nu al een rol in hun werk en nog eens 30 procent verwacht dat dit de komende jaren gaat gebeuren. Toch denkt de meerderheid (82 procent) dat hun eigen baan nog wel even veilig is.

'Gaat AI patiënten verzorgen?'

Of werkenden zich zorgen maken om hun baanzekerheid hangt erg af van het soort werk dat ze doen. Van de mensen met een praktische baan zegt maar 1 op de 11 (9 procent) bang te zijn dat hun werk zal verdwijnen. Velen kunnen zich namelijk niet voorstellen dat AI bijvoorbeeld patiënten gaat verzorgen of bier gaat tappen.

Maar bij werkenden met een kantoorbaan vrezen dubbel zo veel mensen (19 procent) voor hun werk. Een oud-medewerker van ABN AMRO is dit al overkomen: "Ze gaan blindelings op AI vertrouwen." Hij vraagt zich af of dat slim is: "Mijn baan is overgenomen door een systeem dat men nog niet goed kent en goed kan beheersen."