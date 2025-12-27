1 op 6 werkenden is bang dat AI hun werk (deels) zal overnemen, vooral mensen met kantoorbaan
Kunstmatige intelligentie is binnen veel bedrijven niet meer weg te denken. Het maakt het werk makkelijker, maar het leidt ook tot zorgen bij werkenden over de arbeidsmarkt: 16 procent is namelijk bang dat hun baan ooit overgenomen zal worden door AI.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 8.500 werkende leden van het Opiniepanel. Bij bijna de helft van hen (46 procent) speelt AI nu al een rol in hun werk en nog eens 30 procent verwacht dat dit de komende jaren gaat gebeuren. Toch denkt de meerderheid (82 procent) dat hun eigen baan nog wel even veilig is.
'Gaat AI patiënten verzorgen?'
Of werkenden zich zorgen maken om hun baanzekerheid hangt erg af van het soort werk dat ze doen. Van de mensen met een praktische baan zegt maar 1 op de 11 (9 procent) bang te zijn dat hun werk zal verdwijnen. Velen kunnen zich namelijk niet voorstellen dat AI bijvoorbeeld patiënten gaat verzorgen of bier gaat tappen.
Maar bij werkenden met een kantoorbaan vrezen dubbel zo veel mensen (19 procent) voor hun werk. Een oud-medewerker van ABN AMRO is dit al overkomen: "Ze gaan blindelings op AI vertrouwen." Hij vraagt zich af of dat slim is: "Mijn baan is overgenomen door een systeem dat men nog niet goed kent en goed kan beheersen."
Invloed op arbeidsmarkt
Ruim 4 op de 10 (43 procent) werkenden verwachten dat de steeds groter wordende rol van AI vooral een negatieve invloed zal hebben op de arbeidsmarkt. Naast een groot verlies van banen maken mensen zich ook zorgen om de foutgevoeligheid en vinden ze dat we te afhankelijk worden van kunstmatige intelligentie.
Hoewel de meesten zich dus niet direct zorgen maken voor hun eígen werk verwacht bijna 4 op de 10 (37 procent) wel dat er banen binnen hun eigen sector zullen verdwijnen omdat die worden overgenomen door AI. "Je ziet nu al veel banen verdwijnen", zegt panellid.
Oplossing voor personeelstekorten?
Ruim een derde (35 procent) staat juist positief tegenover AI op werkgebied en ziet vooral voordelen voor de arbeidsmarkt. Zij zien het als een aanvulling of als een hulpmiddel en zeggen bijvoorbeeld dat het helpt hun werk efficiënter en productiever te maken. "Het gaat een deel van mijn werk overnemen en dus blijft het leukste deel over", denkt een deelnemer. Daarnaast zien sommige panelleden AI als een mogelijke oplossing voor personeelstekorten.
Veruit de meeste werkenden (82 procent) maken zich dan ook geen zorgen dat AI hun baan zal overnemen. Zij benadrukken dat kunstmatige intelligentie niet alles zomaar kan vervangen. "Menselijk contact blijft altijd nodig en zal steeds meer gewaardeerd gaan worden", verwacht iemand. Maar ook het controleren op fouten wordt door veel mensen genoemd als reden.
Richtlijnen op werk
Werkgevers lijken nog zoekende over hoe om te gaan met de steeds groter wordende rol van AI. Een minderheid, een derde (36 procent), van de werkenden geeft namelijk aan dat in hun bedrijf op dit moment richtlijnen zijn rond kunstmatige intelligentie.
Tegelijkertijd zou ruim de helft (54 procent) meer begeleiding willen om AI beter te begrijpen en goed in te kunnen zetten. Bijvoorbeeld om te herkennen of iets AI is. Maar ook hoe ze het zelf veilig kunnen gebruiken en hoe ze goede prompts schrijven. Iemand die daar nu al wel mee bezig is, benadrukt tot slot: "De mens is een lerend wezen, het houdt mij fris."