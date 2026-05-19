Grote meerderheid noemt leiderschap premier Rob Jetten in azc-onrust onvoldoende: 'Had zich moeten laten zien in Loosdrecht'

Acht op de tien mensen missen leiderschap van premier Rob Jetten tijdens de onrust in het land over de komst van azc’s. Ook de uitkomst van het spoedoverleg naar aanleiding van de uit de hand gelopen protesten noemen mensen massaal onvoldoende.

Een azc-protest in Loosdrecht (links) en premier Rob Jetten na het overleg over de toenemende spanningen rond asielopvang in verschillende gemeenten (rechts)

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 15.000 leden van het Opiniepanel. Gisteravond spraken het kabinet en gemeenten af dat 'vliegende teams' van experts vooral kleine gemeenten gaan helpen bij de komst van azc's. Na het spoedoverleg noemde premier Jetten de gewelddadige protesten van de afgelopen weken onacceptabel. Hij wil dat de relschoppers 'keihard' aangepakt worden. 'Hij had er moeten zijn' Maar 'te laat en te weinig', zeggen mensen in het land over deze reactie. Zo vindt 80 procent het leiderschap van Jetten rond de onrust in de afgelopen weken onvoldoende. Veel panelleden hebben moeite met het feit dat de premier op buitenlands werkbezoek was en dat niet afbrak toen de situatie op meerdere plekken uit de hand liep. Zo zegt een panellid: "Hij had zich moeten laten zien in Loosdrecht. Alleen maar geweld veroordelen van afstand is lekker makkelijk, maar lost niets op."

Ook D66-kiezers kritisch Ook de grootste groep van 'zijn' D66-kiezers (52 procent) is niet over zijn rol te spreken. Meerdere kiezers vinden dat Jette het land had moeten toespreken en met maatregelen had moeten komen die de onrust indammen. Een D66-stemmer: "Je kunt honderd keer roepen dat iets keihard aangepakt moet worden, maar als het niet gebeurt, kun je het net zo goed niet zeggen." Kabinet moest eerder ingrijpen Verder zijn ongeveer 3 op de 4 mensen (72 procent) niet te spreken over de uitkomst van het spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten. Het kabinet had eerder en steviger moeten ingrijpen toen de protesten uit de hand liepen, vinden veel panelleden. "Ze hadden vooraf, tijdens én na de rellen hun steun en ondersteuning aan de gemeenten moeten geven om dit kwaad tegen te gaan", zegt een ondervraagde. Het team experts dat gemeenten gaat helpen, is ook geen antwoord op de zorgen die mensen hebben over dit thema. Kiezers links en in het midden zijn vooral bezorgd over het gebrek aan opvangplekken. Rechtse kiezers zijn bang voor vermeende druk van asielzoekers op de veiligheid, zorgkosten en de woningmarkt.

Geen grip op migratie Dat er op verschillende plekken al wekenlang onrust is over de komst van azc's, vinden de meeste mensen vooral dit en de vorige kabinetten aan te rekenen. Het lukt volgens hen maar niet om met maatregelen grip te krijgen op migratie. Maar er is ook kritiek op politici die de afgelopen weken opriepen tot verzet tegen azc's, zoals Gidi Markuszower, Mona Keijzer en Geert Wilders. Bijna de helft (48 procent) vindt dat zij de onrust aanjagen. Een ondervraagde schrijft daarover: "Het is stuitend dat een aantal politici over elkaar heen buitelt met extreme uitspraken. Alleen uit eigenbelang, dus zonder intentie om de boel op te lossen."

Steun voor opvang oorlogsvluchtelingen hoger dan in november 2023