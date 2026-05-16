Extreme groepen 'kapen' lokale azc-protesten: 'Mensen worden bang om zich uit te spreken'

Geweld en extreem-rechtse uitlatingen overheersen op dit moment de azc-protesten in Loosdrecht. Online is de aandacht enorm, waarbij zelfs rechts-extremisten in het buitenland meekijken. Redelijke protesten worden hierdoor gekaapt, vrezen organisatoren.

Deze week liep het in Loosdrecht volledig uit de hand toen relschoppers de begroeiing voor het azc in brand staken en agenten en brandweerlieden bekogelden en tegenhielden. Dat terwijl net de eerste groep asielzoekers was gearriveerd in het voormalige gemeentehuis van Loosdrecht. 'Gekaapt door groeperingen' Onderzoeker Robert van der Noordaa hield voor EenVandaag de afgelopen dagen bij hoe er over deze geweldsescalatie online werd gesproken en welke groepen aanwezig waren bij de protesten. "Het wordt gekaapt door andere groeperingen. Je ziet vooral heel veel lui met jassen of shirts van die Defendgroep rondlopen." Er zullen daarvan best wel een paar in Loosdrecht wonen, maar ik denk niet dat die groep zo groot is", gaat hij verder. "Je ziet ook dat er allerlei mensen uit andere steden naartoe komen." Gigantische aandacht Van der Noordaa ziet dat ten opzichte van de eerdere azc-protesten de hoeveelheid berichten over Loosdrecht 'gigantisch' zijn. "Op dit moment is het een extreem populair onderwerp. Want afgelopen maanden zie je dat de data veel lager zijn. Het is enorm aan het pieken", zegt hij. "Het loopt echt in de duizenden en duizenden tweets en het is nog steeds aan het oplopen. Het is een enorm debat wat er op social media ontstaan is over dit protest." Verklaring voor deze enorme aantallen social media berichten is volgens Van der Noordaa juist de gewelddadige vorm van protest. "Je ziet hier dat als de vlam zodanig in de pan schiet, dat mensen allemaal daarheen gaan. Dan is het niet vreemd dat het heel veel aandacht krijgt", zegt hij.

Brandstichting Hij wijst erop dat de protesten in Loosdrecht totaal uit de hand zijn gelopen, tot aan brandstichting aan toe. "Dat is heel ander verhaal dan als een groepje mensen vreedzaam voor de deur staat te protesteren. Misschien krijgt het dan nauwelijks aandacht." De aanwezigheid van rechtse politici in Loosdrecht zoals Gidi Markuszower, Mona Keijzer en Lidewij de Vos is volgens hem ook een reden dat mensen naar azc-protesten afreizen. "Dan wordt het in één keer iets meer dan zomaar een klein protestje in een dorpje. En dan voelen mensen zich kennelijk geneigd om daar naartoe te gaan. Het krijgt tractie, dus je ziet dat er ook allerlei mensen van buitenaf heen gaan." Meer dan lokaal nieuws De protesten in Loosdrecht hebben inmiddels ook aandacht onder populaire extreem-rechtse activisten in het buitenland. "Dat is ook wel een reden waardoor het nog erger wordt, het is meer dan alleen maar lokaal nieuws. Het valt kennelijk op, ook in buitenland."

Bij ons protest hadden we duidelijk aangegeven dat we geen gezichtsbedekkende kleding en agressieve leuzen wilden. Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid

Ook de organisatoren van demonstraties tegen azc's zijn niet blij met al deze aandacht. "Het schaadt de boodschap", zegt Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid als hij heeft over inmenging van onder meer Defend Netherlandsgroepen bij lokale protesten. "Er is een grote groep, die zich zorgen maakt, maar een nog grotere groep die bang is dat het escaleert. Zo bang dat ze zich niet meer durven uit te spreken." Geen gezichtsbedekkende kleding en agressieve leuzen Een jaar geleden waren ook felle protesten tegen twee azc-locaties in Amersfoort, daar zag Van Lamoen met eigen ogen hoe groepen van buiten de stad zich mengden onder lokale demonstranten. "Mensen wilden niet geassocieerd worden met andere groeperingen. Het gevolg is ook dat mensen niet meer naar demonstraties gaan." Van Lamoen en zijn mede-organisatoren hadden daarom regels opgesteld om hun eigen protest niet te laten overheersen door demonstranten van buiten. "We hadden het protest georganiseerd en wilden niet dat het gekaapt werd. We hebben duidelijk aangegeven dat we geen gezichtsbedekkende kleding en agressieve leuzen wilden. Dat lukte heel goed. Er waren maar vier Defend mensen aanwezig. Ik heb ingegrepen toen er door een van onze sprekers heen werd geschreeuwd."