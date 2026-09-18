Grootste groep PRO-stemmers wil dat partij zich in Europa aansluit bij sociaaldemocraten

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 5.300 mensen in het Opiniepanel die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op PRO, toen nog GroenLinks-PvdA, hebben gestemd.

'Rood' of 'groen'?

Bij de laatste Europese verkiezingen in 2024 hadden GroenLinks en PvdA met een gezamenlijke lijst. Ze wonnen samen acht zetels, maar de twee partijen zaten in het Europees Parlement wel altijd in verschillende 'politieke families'. Daarom werd besloten dat vier Europarlementariërs zich bij de sociaaldemocratische fractie (S&D) aansloten en vier bij die van De Groenen.

Maar door de fusie tot PRO moet nu definitief gekozen worden in Brussel: kiezen voor de veel grotere S&D of toch voor De Groenen? Die vraag verdeelt de partij. Een partijcommissie adviseerde om aan te sluiten bij de 'rode familie', maar sommige 'groene' politici en leden zijn bang dat klimaat en andere progressieve thema's niet hoog genoeg op de agenda staan bij S&D.