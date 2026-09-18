Grootste groep PRO-stemmers wil dat partij zich in Europa aansluit bij sociaaldemocraten
De grootste groep PRO-stemmers (50 procent) vindt dat hun partij in Europa thuishoort bij de sociaaldemocraten. Een stuk minder (28 procent) vinden dat ze voor De Groenen moeten kiezen, de rest kan geen keuze maken. Deze week stemmen de leden hierover.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 5.300 mensen in het Opiniepanel die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op PRO, toen nog GroenLinks-PvdA, hebben gestemd.
'Rood' of 'groen'?
Bij de laatste Europese verkiezingen in 2024 hadden GroenLinks en PvdA met een gezamenlijke lijst. Ze wonnen samen acht zetels, maar de twee partijen zaten in het Europees Parlement wel altijd in verschillende 'politieke families'. Daarom werd besloten dat vier Europarlementariërs zich bij de sociaaldemocratische fractie (S&D) aansloten en vier bij die van De Groenen.
Maar door de fusie tot PRO moet nu definitief gekozen worden in Brussel: kiezen voor de veel grotere S&D of toch voor De Groenen? Die vraag verdeelt de partij. Een partijcommissie adviseerde om aan te sluiten bij de 'rode familie', maar sommige 'groene' politici en leden zijn bang dat klimaat en andere progressieve thema's niet hoog genoeg op de agenda staan bij S&D.
'Veel invloed belangrijk'
Onder kiezers is er niet een uitgesproken favoriet. Wel zijn er wel meer voorstanders van aansluiten bij S&D dan bij De Groenen: ongeveer de helft (50 procent). Wat opvalt is dat die keuze zwaar op de maag ligt bij panelleden. "Ik vind het erg moeilijk", vertelt een van hen. "Ik ben een natuurliefhebber en ook wel progressief, maar invloed verliezen is wel jammer."
De sociaaldemocraten hebben veel invloed en dat is in deze tijden erg belangrijk.een PRO-stemmer die bij S&D wil aansluiten
Ook een andere deelnemer vindt het moeilijk: "Maar ik denk toch dat je je bij de gerenommeerde partij moet aansluiten. De sociaaldemocraten hebben veel invloed en dat is in deze tijden erg belangrijk." Dat het een dilemma is voor PRO-stemmers blijkt ook uit de grote groep (22 procent) die geen keuze kan maken.
Macht vs principes
Ruim een kwart (28 procent) vindt juist dat PRO meer thuishoort bij De Groenen. Deze panelleden zeggen inhoud boven macht te verkiezen. Bovendien zijn sommigen er niet van overtuigd dat de huidige machtspositie van S&D blijvend is. Iemand zegt daarover: "Macht is veranderlijk, principes zijn standvastiger. En de standpunten van De Groenen passen beter bij de standpunten van PRO."
Er zijn ook PRO-stemmers die van oorsprong meer hebben met GroenLinks of de PvdA, maar kiezen voor het 'andere kamp'. "Zelf ben ik GroenLinks, maar de argumenten voor aansluiting bij sociaaldemocraten vind ik wel overtuigend", legt iemand uit.
Voor 'eigen familie' kiezen
Toch lijken de meeste PRO-stemmers vast te houden aan 'hun familie'. Zo zegt drie kwart (74 procent) van de ondervraagden die zich vooral verbonden voelen met de PvdA een sterke voorkeur te hebben voor de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.
Tegelijkertijd verkiest 'slechts' de helft (50 procent) van GroenLinks-sympathisanten de 'eigen familie' in Brussel. "Mijn hart zegt de 'groenen', maar mijn verstand de 'roden'. Dan maar binnen de Europese partij zorgen dat klimaat veel meer op de agenda komt."