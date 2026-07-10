Extreem weer houdt meeste vakantiegangers niet tegen, 1 op 5 zou zelfs naar gebied met bosbranden gaan

Het is een dilemma dat we in de zomer vaker hebben: wat doe je als er vlak voor vertrek extreme hitte of neerslag is op je vakantieadres? Voor ruim de helft (54 procent) is dat geen reden tot afzeggen. En voor sommigen is zelfs een bosbrand dat niet.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 6.000 leden van het Opiniepanel die deze zomer nog op vakantie gaan naar het buitenland. Deze week eiste een hevige natuurbrand in Andalusië meerdere levens, waaronder die van toeristen. Toch zou dat voor een deel van de panelleden geen reden zijn om een streep door hun plannen te zetten.

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'Alleen bij negatief advies' 'Geboekt is geboekt' is een veelgehoord argument onder vakantiegangers die het extreme weer toch zouden trotseren. Zij zijn vaak bang dat hun reisverzekering het niet vergoedt en besluiten er dan maar het beste van te maken. "Als ik annuleer, kan ik fluiten naar mijn geld", vreest een van hen.

Als ik annuleer, kan ik fluiten naar mijn geld. panellid over annuleren door extreem weer

Veel vakantiegangers zouden daarom echt tot het laatste moment afwachten of alleen bij een negatief reisadvies hun plannen aanpassen. "Pas als duidelijk is dat het huisje in de gevarenzone ligt en de eigenaar oproept om niet te komen", noemt iemand als voorwaarde. Hitte en hagel geen probleem Ook hangt het er voor veel mensen van af hoe lang de situatie duurt en wat voor soort extremen het zijn. Zeker extreme hitte (temperaturen van boven de 40 graden) of hevige hagelbuien zijn voor de grootste groep geen obstakel. Bij rampen, zoals bosbranden en overstromingen, trekken de meeste mensen wel de grens. Je moet niet onnodig het risico opzoeken, is de gedachte, en bovendien vinden veel deelnemers dat je als 'ramptoerist' geen hulpdiensten voor de voeten moet lopen.

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Vijfde gaat ook bij bosbranden Tegelijkertijd zou ruim 1 op de 5 (22 procent) zich zelfs door een levensbedreigende situatie als een bosbrand niet uit het veld laten slaan. Wel geven deze mensen vaak aan dat hun plannen nog niet helemaal vastliggen. Zij zeggen dat ze bij nood iets verder uit het rampgebied zullen rijden. "Als je zelf met de auto gaat, kun je makkelijker beslissen wat je al dan niet doet in zulke situaties", redeneert een van hen.

Vluchttas Hulporganisatie Het Rode Kruis roept vakantiegangers die deze maanden richting Zuid-Europa gaan op om om die reden altijd een vluchttas klaar te hebben. Dat is een tas met belangrijke spullen zoals een paspoort, verzekeringspas, dichte schoenen en een opgeladen powerbank, die snel voorhanden is als het noodlot toeslaat. Een ruime meerderheid (80 procent) geeft vooralsnog geen gehoor aan die oproep, 10 procent doet dat wel. Sommigen geven aan die spullen wel mee te nemen, zonder er een aparte tas voor te hebben. En als je een noodpakket nodig hebt voor je vakantie, kun je maar beter helemaal niet gaan, denken anderen.

'Nieuwe normaal' Volgens klimaatdeskundigen worden hittegolven zoals de afgelopen weken in Europa het 'nieuwe normaal'. Een kwart (26 procent) van de mensen die in de zomer op vakantie gaan, geeft aan daar (redelijk) veel rekening mee te houden, bijvoorbeeld in de keuze voor een bestemming.