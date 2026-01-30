Ruim een derde (35 procent) kijkt positief naar de plannen van het minderheidskabinet D66, VVD en CDA. Maar de helft (51 procent) is somberder: "Hoera, Jan met de pet krijgt nog minder inkomen."

Coalitiekiezers blij met 'dapper' regeerakkoord, maar oppositiekiezers bang voor de rekening: 'Kan het nu al niet betalen'

Fractievoorzitters Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yesilgoz (VVD) tijdens het presenteren van hun coalitieakkoord

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 13.000 leden van het Opiniepanel, dat EenVandaag meteen na de presentatie van het akkoord uitstuurde. Veel mensen zijn bang dat zij de bezuinigingen gaan voelen in hun portemonnee. 'Aan de slag' Uit peilingen van EenVandaag blijkt al langer dat mensen snakken naar een kabinet met daadkracht. Dat de fracties van D66, VVD en CDA in vrij korte tijd erin geslaagd zijn een coalitieakkoord te schrijven wordt, zeker door kiezers van coalitiepartijen, gezien als 'hoopgevend'. Woorden als 'daadkrachtig' en 'realistisch' worden vaak gebruikt om het akkoord te beschrijven. "Eindelijk een kabinet dat aan de slag wil", zegt een VVD-stemmer. Dat dit een 'rustige formatie' was, wordt ook gewaardeerd. Zo schrijft een CDA-kiezer: "Eindelijk een positieve houding in het kabinet tegenover elkaar, hopelijk blijft het zo."

Kiezers JA21 en GroenLinks-PvdA negatief Toch zijn de meeste kiezers negatief. Ook kiezers van partijen waarmee dit minderheidskabinet meerderheden wil gaan vormen, JA21 en GroenLinks-PvdA, vallen onder deze groep. Veel linkse kiezers noemen dit akkoord 'te rechts' of te veel een 'VVD-programma'. Bij JA21 wordt het akkoord juist als 'te links' en 'te woke' gezien. Klimaatdoelen Ook niet alle plannen uit het coalitieakkoord kunnen op steun rekenen van de coalitiekiezers. Zo zijn mensen die D66 hebben gestemd heel tevreden dat er wordt vastgehouden aan de klimaatdoelen, om in 2050 klimaatneutraal te zijn (90 procent). Maar kiezers van de VVD (30 procent), omarmen deze klimaatdoelen totaal niet.

'Ik kan het nu al niet betalen' De harde aanpak van criminele asielzoekers en extra miljarden voor defensie zijn plannen die wel van de meeste kiezers steun krijgen. Zo zegt een kiezer van JA21: "Hoop op goed beleid over de breedte: een streng asielbeleid, een veilige samenleving en welvaart." Maar het verhogen van de AOW-leeftijd, het verhogen van het eigen risico in de zorg en zeker de bezuinigingen op de langdurige zorg, leiden tot flinke zorgen. "De kloof tussen arm en rijk zal nog verder groeien. Ik kan het eigen risico nu al niet betalen", schrijft een deelnemer die op de SP heeft gestemd.

Vertrouwen in 'premier' Jetten Slechts 36 procent van alle kiezers heeft er vertrouwen in dat dit kabinet het goed gaat doen, 59 procent heeft dat niet. Zo zegt een BBB-kiezer: "Er is te veel onzeker en de uitvoering is te veel afhankelijk van oppositiepartijen." Veel rechtse stemmers ervaren ook dat de koers van dit kabinet niet overeenkomt met de verkiezingsuitslag. Meer vertrouwen (44 procent) hebben mensen in het premierschap van Rob Jetten. Ze zien hem als iemand die met zijn positieve persoonlijkheid erin geslaagd is de sfeer tijdens de formatie goed te houden. Hij komt intelligent en betrouwbaar over, wordt gezegd. Sommigen vinden hem lijken op oud-premier Rutte. Ze hopen wel dat hij uiteindelijk niet zoveel 'weglacht' als hij.

