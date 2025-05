Dossier Nieuw pensioenstelsel Laatst bijgewerkt: 20 mei

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. In 2023 werd daarvoor de Wet toekomst pensioenen aangenomen. De nieuwe pensioenwet vervangt het oude stelsel waarin vaste uitkeringen een belofte waren. Dat werd onbetaalbaar. Alles gaat in het nieuwe stelsel draaien om een 'persoonlijk pensioenvermogen'. Toch blijft er discussie over.