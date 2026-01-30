Coalitiekiezers blij met 'dapper' coalitieakkoord, maar oppositiekiezers bang voor de rekening: 'Kan het nu al niet betalen'

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 13.000 leden van het Opiniepanel, dat EenVandaag meteen na de presentatie van het akkoord uitstuurde. Veel mensen zijn bang dat zij de bezuinigingen gaan voelen in hun portemonnee.

'Aan de slag'

Uit peilingen van EenVandaag blijkt al langer dat mensen snakken naar een kabinet met daadkracht. Dat de fracties van D66, VVD en CDA in vrij korte tijd erin geslaagd zijn een coalitieakkoord te schrijven wordt, zeker door kiezers van coalitiepartijen, gezien als 'hoopgevend'.

Woorden als 'daadkrachtig' en 'realistisch' worden vaak gebruikt om het akkoord te beschrijven. "Eindelijk een kabinet dat aan de slag wil", zegt een VVD-stemmer. Dat dit een 'rustige formatie' was, wordt ook gewaardeerd. Zo schrijft een CDA-kiezer: "Eindelijk een positieve houding in het kabinet tegenover elkaar, hopelijk blijft het zo."