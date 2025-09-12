6 op de 10 ondersteunen boycot Songfestival als Israël meedoet: 'Land dat mensen uithongert hoort daar niet thuis'

'Nederland doet niet mee aan het Songfestival als Israël meedoet', dat deelt AVROTROS als omroep die het evenement uitzendt in een statement. En de meeste mensen (60 procent) kunnen zich in dit besluit vinden.

Pro-Palestijnse activisten demonstreerden in 2024 bij het gebouw van AVROTROS tegen de deelname van Israël aan het Songfestival

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 17.000 leden van het Opiniepanel. Veel van hen hadden dat besluit zelfs al veel eerder willen zien. "We kunnen niet doen alsof alles koek en ei is, een land dat mensen uithongert hoort daar niet thuis. Komen ze wel, dan moeten wij wegblijven", vindt een deelnemer. Meerderheid staat achter besluit Ten opzichte van vorig jaar (44 procent) vinden ook steeds meer mensen (60 procent) het onacceptabel dat Israël meedoet aan het festival. Zij vinden bijvoorbeeld dat Israël het evenement gebruikt als 'propagandatool'. "Ze sturen altijd mooie meisjes, ballads met een sneu verhaal. Niet onwaar, maar wel bewust aangestuurd zodat de kijker zijn oog op het leed in Israël houdt", zegt een panellid.

'Rotjochie de klas uitzetten' Ook podcastmaker en songfestivalkenner, Gerrit-Jan Kooijman vindt het besluit van AVROTROS de juiste beslissing. "Er zijn echt dingen mis, ook als je kijkt naar hoe Israël zich heeft gedragen bij het vorige Songfestival. Op een gegeven moment moet je het rotjochie een keer de klas uitzetten, afgezien van wat er gebeurt in Palestijnse gebieden." "Er werd vorig jaar ook al een brief naar de Israëlische media gestuurd door het uitvoerend comité van de European Broadcasting Union (EBU), waarin ze werden gewaarschuwd over hun gedrag", vult EenVandaag journalist en songfestivalkenner Lammert de Bruin aan. "En ja, dat moet je gewoon niet willen. Het is een liedjesfestival, het gaat om de muziek. Muziek moet verbinden, muziek moet verbroederen." Geen plek voor politiek Maar er is ook een groep die de boycot niet ziet zitten. Een derde van de panelleden (33 procent) is het niet eens met het besluit. Deels omdat zij in de discussie rondom Israël en Gaza meer sympathie hebben voor Israël, maar vaker omdat zij vinden dat er op het Songfestival geen plek moet zijn voor politiek. "Als het besluit om niet mee te doen politiek gemotiveerd is, vind ik het geen goede beslissing", zegt een deelnemer. "Politiek hoort thuis in politieke arena, niet in een evenement dat daar niet voor is bedoeld."

Het effect "Een deel van de Israëlische omroep gebruikt dit om Israël in een goed daglicht te stellen", vertelt Kooijman over Israëls politieke doeleinde om mee te doen aan het festival. "Ze verbinden de omroep met propaganda van Netanyahu." "Zoals vorig jaar", gaat hij verder, "toen hun tweede plek in de media werd gebruikt als een soort steunbetuiging aan Israël. Later bleek dat er door het ministerie van Israël 1,5 miljoen werd betaald voor een campagne om stemmen te verzamelen." Rusland als voorbeeld "Daarnaast was het zo dat er de dag na de Russische invasie van Oekraïne negen landen aangaven niet meer mee toe doen met het songfestival door de deelname van Rusland", gaat Kooijman verder over soortgelijke situaties rondom het Songfestival. "En dat werkt. Ondanks dat de EBU Rusland eerst nog wilde toelaten, werd de deelname een dag later toch ontzegd. Het zou dus goed kunnen dat dit ook met Israël gebeurt."

Heeft boycot zin? Ongeveer een derde (34 procent) van de deelnemers denkt, net als Kooijman, dat het boycotten van grote evenementen zin heeft en een manier is om verandering teweeg te brengen. Zij vinden het vooral belangrijk dat je op die manier een 'signaal afgeeft' en anderen aan het denken zet. Een grotere groep (60 procent) ziet daar minder het nut van in. Het hangt volgens hen vooral af van hoeveel partijen er uiteindelijk meedoen, en hoe belangrijk het evenement is. Wat het Songfestival betreft, denken meerdere deelnemers dat 'Israël zich weinig van zo'n actie aantrekt'. Toekomst van festival bewaken "Ik denk dat de politieke druk die de deelnemende landen uitoefenen op de EBU er uiteindelijk voor gaat zorgen dat Israël volgend jaar niet meedoet", zegt Kooijman over de boycot. "Dit zal dan ofwel komen omdat de EBU het land niet toelaat, of omdat de publieke omroep van Israël er zelf voor kiest niet mee te doen om de toekomst van het festival te bewaken."