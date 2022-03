De vluchtelingenstroom die op gang gekomen is vanuit Oekraïne is heel groot. Dat vluchten niet voor iedereen vanzelfsprekend is, heeft Zoe Bab van de ‘For All Who Love Foundation’ met eigen ogen gezien. Vooral LHBTI'ers hebben het lastig.

Twee weken geleden is Bab met een klein groepje Nederlanders naar de Poolse grens vertrokken om mensen uit de LHBTI-gemeenschap van Oekraïne te helpen.

Trans vrouwen geweigerd

Op dit moment worden trans vrouwen die in hun paspoort 'man' hebben staan worden bij de grenzen geweigerd en met veel geweld weggestuurd. Volgens de regels mogen mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land op dit moment niet verlaten. En zij worden nog steeds als man gezien.

"Dat is verschrikkelijk om te horen en te zien", zegt Bab. "We wilden op ze wachten, maar je moet een keer terug met de mensen die je mee kunt nemen."

Goede stappen sinds 2014

Forbidden Colours is een organisatie die projecten ondersteunt die LHBTI'ers helpen hun leven in vrijheid te leven in Europa. Directeur Remy Bonny legt uit dat er in Oekraïne een conservatieve samenleving is, maar dat er sinds 2014 goede stappen gezet zijn voor acceptatie van LHBTI'ers. "Dat is door de oorlog nu abrupt gestopt."

Niet alleen de dreiging van de oorlog, maar ook die van het Russische regime zorgt ervoor dat LHBTI'ers het land willen ontvluchten. De Russische regering ziet de LHBTI-gemeenschap als een slechte ontwikkeling van het westen. Er zou volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zelfs een 'dodenlijst' klaarliggen.

Berlijn en Amsterdam

Bab betreurt het dat ze niet iedereen heeft kunnen helpen. "Ik probeerde hen via verschillende wegen richting de grens of andere punten van oversteek te krijgen, maar dat mocht vaak niet baten."

De trans mensen die Bab wel heeft kunnen helpen zijn naar Berlijn en Amsterdam gebracht. "Daar kunnen wij ze nu een veilige thuisbasis geven."

Veilige opvang

Want ook als LHBTI'ers over de Oekraïense grens zijn, is het niet altijd veilig voor hen. In reguliere opvangen in Hongarije en Polen hangt ook vaak een vijandige sfeer richting de gemeenschap. Zo Forbidden Colours de Europese Commissie op om bij de organisatie van de vluchtelingenopgang ervoor te zorgen dat er aparte opvang komt voor alle minderheden.

Forbidden Colours heeft deze week een website gelanceerd waarbij aan LHBTI-personen die het land willen ontvluchten gevraagd wordt zich te registreren, zodat ze lokale organisaties kunnen vragen hen te helpen. "We hopen op deze manier de meest kwetsbare personen te kunnen ondersteunen", vertelt Benny.