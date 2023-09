Lahoussine Aitchitt helpt waar hij kan. Zijn geboortedorp Amizmiz in Marokko is verwoest terwijl hij de afgelopen jaren vanuit Nederland hielp om de plaats te ontwikkelen. Al dat werk is kapot, maar hij is vastberaden om de stad weer op te bouwen.

"Vanaf dat het gebeurde ben ik in contact met mensen daar. Het is echt een grote ramp. Het is eigenlijk niet te beschrijven. Alles is kapot. Amizmiz is eigenlijk het centrum van de omgeving. Al die dorpjes in de omgeving zijn kapot gegaan."

Niet te bevatten

Volgens Aitchitt wonen in die dorpjes allemaal kleine boeren die in het centrum van Amizmiz boodschappen komen doen. "Veel mensen die ik kende zijn hun gezin kwijt."

"Er werken heel veel mannen in de steden en in de dorpen wonen de vrouwen en hun kinderen. Die mannen komen terug en zien dat alles weg is; huis, kinderen, vrouwen. Dat is dramatisch. Als je dat allemaal ziet, dan kan je het echt niet geloven."

Studiereizen organiseren

Ook al woont Aitchitt al lang in Nederland, hij is zijn geboortedorp nooit vergeten. Zo'n 8 jaar geleden begon hij met het organiseren van studiereizen naar Amizmiz, samen met zijn goede vriendin Karin Kramer. Zij werd op haar beurt 25 jaar geleden verliefd op de stad en zijn bergachtige omgeving.

"Ik heb heel veel vrienden die daar wonen, dus we hebben heel veel contact en ze houden mij op de hoogte van de situatie daar. Ik ben er ook ontzettend door geraakt dat het daar gebeurd is, want mijn hart ligt ook heel erg daar", vertelt ze.

Mensen willen iets doen

Lahoussine en Karin organiseren namens het Utrechtse opleidingsinstituut SIOO studiereizen naar Amizmiz. Nederlandse bestuurders en managers helpen lokale bedrijven daar om initiatieven te ontwikkelen en vernieuwen. Zo waren er volgens Kramer allemaal samenwerkingsverbanden in Amizmiz waar vrouwen producten maakten en die verkochten. "Die vrouwen zijn er nog maar het gebouw waar ze hun producten verkochten niet", vertelt Kramer.

"Er zijn ontzettend veel mensen die met ons daar geweest zijn, die ons appen, mailen met vragen: 'wat kunnen we doen'". Daarom besloten Karin en Lahoussine samen met SIOO een rekeningnummer beschikbaar te stellen waar al die mensen geld kunnen storten. Binnen zes uur was er al 5.000 euro gestort.

Geld nodig

Inmiddels maakt het duo plannen om naar Amizmiz af te reizen en de stad opnieuw op te bouwen. Daarvoor is volgens Karin veel geld nodig. "Mensen daar zijn flexibel, hebben veel veerkracht en kunnen ook snel weer overeind komen. Maar niet als ze niet de middelen hebben om dat te doen wat nodig is om overeind te komen."

"Al die jaren is er eigenlijk heel veel gebeurd in Amizmiz", vult Lahoussine aan. "Er zijn veel kleine bedrijven en een goed bestuur. Er waren in Amizmiz veel mogelijkheden." Nu alles in ingestort hoopt hij dat er met zijn hulp weer nieuwe bedrijven kunnen ontstaan. "Wat nu kapot is, kunnen we herstellen."

Samenwerken

"Het geld willen we besteden aan de gemeenschap. We willen onderzoeken wat nodig is om dat te kunnen financieren en samenwerken met de plaatselijke bevolking. Met steun uit het buitenland, kunnen we dat echt goed gaan opbouwen", zegt Lahoussine.

"We hebben genoeg ervaring, genoeg kennis. En we krijgen nog steeds kennis vanuit Nederland omdat we de afgelopen jaren uitwisselingen hebben gedaan. Er is veel bereidheid om samen te werken, zowel vanuit Nederland als daar."

Naar Amizmiz gaan

Over 10 dagen reist hij af naar zijn geboorteplaats Amizmiz. "Ik ga gewoon kijken, onderzoeken. Ik ken de omgeving goed, ik weet welke organisatie ik daar moet interviewen."

"Ik weet precies wat nodig is en wat niet nodig is. En dan kom ik met een rapport. Dat ga ik samen doen met mensen uit Nederland en mensen daar", zegt Lahoussine vastberaden.