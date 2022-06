Van plan om deze van je vakantie een wandelvakantie te maken? Dan is het belangrijk dat je niet onderschat hoe gevaarlijk dat kan zijn. Hoewel je in Nederland niet snel in de problemen raakt, moet je in het buitenland iets beter opletten.

"In Nederland hoef je voor een wandeling weinig voor te bereiden, maar in het buitenland is een goede voorbereiding wel nodig", vertelt wandelcoach Wanda Catsman. En dat blijft niet bij een paar goede schoenen uitzoeken.

Controleer het weer

Wandelroutes zijn er genoeg, en je kunt ze ook makkelijk vinden via het internet. Maar daar stopt het vooronderzoek niet, zegt Catsman. "Het is heel erg afhankelijk van waar je loopt of je zo'n wandelroute van het internet kunt volgen."

"In een open gebied in Oostenrijk, is het altijd goed om in de lokale berghut of de VVV te vragen wat het weer gaat doen. Zeker in de Alpen kan het weer heel snel omslaan."

Niveau van de wandeling

Naast het weer is het ook belangrijk dat je kijkt op welke type terrein je gaat wandelen, vertelt Catsman. "Bij een wandeltocht in het buitenland staat vaak aangegeven wat het niveau is van de wandeling. Maar het nadeel daarvan is wel dat het niveau door het land wordt ingeschat."

"Een middelzware wandeling voor een Oostenrijker is voor een Nederlander al snel een zware wandeling", zegt ze. Dus kijk goed naar de hoogteverschillen en lees je goed in.

Niet in paniek raken

Want zelfs bij de experts kan het wel eens fout gaan. Bij Catsman ging het bij een wandeling in Zweden bijna mis. "Ik werd afgezet aan het eindpunt en mijn collega reed met de auto naar het beginpunt. We zouden naar elkaar toe lopen en in het midden de autosleutels met elkaar uitwisselen. Vlak voor het einde, barste de hel los."

Er was veel regen en onweer. "Dat was best wel schrikken. Gelukkig wist ik wat er dan moet gebeuren, maar er was toch paniek. Mijn telefoon werkte bijvoorbeeld niet meer, door de regen. Op zo'n moment werden we toch overvallen."