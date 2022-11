Hulpdiensten die uitrukken voor een 'drenkeling' om er vervolgens achter te komen dat het loos alarm is. Het gebeurt steeds meer door het toegenomen aantal deelscooters en fietsen dat bij het water wordt achtergelaten. "Mensen moeten echt beter opletten."

Als er wordt gevreesd dat iemand te water is geraakt worden er nogal wat hulpdiensten opgetrommeld. Zo komen de politie, een blusvoertuig, een duikteam, ambulances en soms zelfs een traumahelikopter ter plaatse bij een melding van een waterongeval, al gauw een man of 20 à 30.

Meldingen nemen al jaren toe

En al die hulpverleners zijn wel even zoet met zo'n (achteraf) loze melding. "Het duurt vaak wel zeker een kwartier voordat duidelijk is dat er niemand in het water ligt", legt woordvoerder René van der Linden van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uit.

Het aantal meldingen van waterongevallen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er in en rond Rotterdam al 258 alarmeringen binnengekomen. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 195 en 4 jaar geleden stond de teller na driekwart jaar nog op 104 meldingen.

Deelscooters bij het water

Een belangrijke oorzaak voor de stijging: deelscooters die worden achtergelaten bij of in het water. "We zien absoluut dat dit is toegenomen, het is schering en inslag", zegt Dennis Simon, duikploegleider bij de Rotterdamse brandweer. Exacte cijfers heeft hij niet, maar hij schat dat er dit jaar 'al zeker tientallen' van dit soort loze meldingen waren. "In de zomer ging het soms om meerdere meldingen per dag."

Bij zijn team begint inmiddels langzaam het onderbuikgevoel te ontstaan van: 'Weer een deelscooter, het zal wel niets zijn.' "Maar we moeten alle meldingen serieus nemen", benadrukt Van der Linden van de veiligheidsregio. "We kunnen gewoon niet het risico lopen dat er wél iemand in het water ligt."

Altijd meerdere duikers mee

Er wordt daarom bij iedere melding uitgerukt. "Als het om groot water gaat, zoals een kanaal of een rivier, rukken we standaard met 2 duikploegen uit. Per wagen gaan er 6 man mee, waaronder 3 duikers", legt wachtcommandant Dennis uit. Dat betekent dat in zo'n geval 2 van de 3 duikteams die er in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn, ingezet moeten worden.

Het inzetten van duikers kost tijd, legt Lorenzo Koning uit. Hij is sinds 8 jaar brandweerduiker in Rotterdam."We trekken op de kazerne zo snel mogelijk ons duikpak aan en gaan dan de wagen in. Daar kleden we ons verder aan, gaan de ademflessen om en het luchtmasker op."

'Zoeken naar speld in hooiberg'

Als de ploeg ter plaatse is gekomen liggen de duikers binnen maximaal 2 minuten in het water. "Het is pikzwart onder water, je ziet echt bijna niets. Je doet eigenlijk alles op de tast", vertelt Lorenzo. De brandweerduikers staan continue in contact met hun collega's op de kade: "Zij zijn mijn ogen en oren en sturen mij aan."

"Het is onder water zoeken naar een speld in een hooiberg", vervolgt hij. Het duurt dan ook even voordat duidelijk is dat er niemand in het water ligt. De duiker voelt natuurlijk opluchting als er geen persoon wordt gevonden. "Als we niets aantreffen, is dat ook goed nieuws, want dat betekent dat er niemand is verdronken."

Bron: Brandweer Rotterdam-Rijnmond Duiker Lorenzo Koning en wachtcommandant Dennis Simon

Niet ergens anders inzetten

Tegelijkertijd knaagt het dan wel bij de duikploeg. "We vinden het niet erg om te rukken", benadrukt teamleider Dennis. "Maar we vinden het wel vervelend als we voor een loze melding uitrukken terwijl we ergens anders hard nodig zijn. Het aantal duikteams in de regio is beperkt en in zo'n geval moet de hulp dus van veel verder komen."

Van der Linden hoort van andere, vooral waterrijke veiligheidsregio's dat ze tegen dezelfde situaties aanlopen door achtergelaten deelscooters en fietsen. Dat beeld herkennen ze ook bij Brandweer Nederland: woordvoerder Yoni Hillen kent soortgelijke verhalen uit Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid.

'Let beter op je spullen'

Het meest frustrerende vinden de hulpdiensten vooral dat veel loze meldingen makkelijk te voorkomen zijn, vertelt Van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Gebruikers beseffen zich vaak niet wat de impact is van een deelscooter of fiets die bij het water wordt achtergelaten", weet hij. "Denk dus na als je 'm parkeert en let ook beter op je spullen."

De melders, vaak voorbijgangers die de situatie niet vertrouwen en alarm slaan, wil de woordvoerder absoluut niet ontmoedigen om 112 te bellen, benadrukt hij. De hulpdiensten nemen hen niks kwalijk: "We zijn juist blij met die alertheid." Ook wachtcommandant Dennis richt zich nadrukkelijk op de personen die de deelscooters zomaar ergens dumpen: "Je moet dat gewoon niet doen, zo ga je niet met andermans spullen om!"