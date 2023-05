De spanning binnen de VVD over de opvang van asielzoekers loopt verder op. Gesprekken over de uitvoering van de spreidingswet zijn weer uitgesteld, tot frustratie van lokale politici in de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van is.

Commissielid in de gemeente Westerwolde Richard ter Veen ziet rondom zijn eigen huis dat de problemen groter worden. "Ik denk niet dat er in Nederland veel VVD'ers zijn die daar last van hebben", zegt hij.

'Dit kan niet zo langer'

Ter Veen wordt door bewoners van zijn gemeente aangesproken op het landelijke beleid van zijn partij. "Ze zeggen 'Hé, jij bent van de VVD, hoe zit dat? Wat doen jullie eraan?'. Wij zitten met de handen op de rug en de landelijke politiek laat ons hier gewoon bungelen."

"Ik irriteer me er mateloos aan", vervolgt hij. "Jarenlang doe ik hier mijn werk voor de VVD, maar ik kan niet meer uitleggen waarom de partij ons niet helpt met dit soort dingen. Ik wil mijn partijgenoten echt erop wijzen dat dit niet zo langer kan."

Solidariteit

Het commissielid noemt het uitstellen van de spreidingswet een 'slag in het gezicht'. "Als liberaal ben ik ook niet zo happig op verplichtingen en dingen die de landelijke overheid de gemeente wil opleggen. Maar dit probleem speelt al jaren en groeit ons over het hoofd."

De wet moet er komen om hen te ontlasten, benadrukt Ter Veen. "Er mag toch wel van andere gemeenten en ook van mijn partij verwacht worden dat er een beetje solidariteit is." Hij vindt daarbij dat het probleem wordt weggestopt in de 'periferie'.

Niet uit te leggen

Volgens Ter Veen is het ook frustrerend dat er van zijn eigen partij al 5 staatssecretarissen op asiel zaten. "Hoe goed deze staatssecretaris ook zijn best doet, hij loopt tegen allerlei dingen aan om strengere regels in te voeren die niet kunnen volgens Europese richtlijnen. Ik kan het niet meer uitleggen aan mijn achterban."

"Ik ben maar wat graag bereid om mij in te zetten voor deze gemeente. Er is absoluut draagvlak voor asielzoekers, maar we zitten niet te wachten op mensen die weten dat ze geen status krijgen. Dit dossier is zeer pijnlijk en frustrerend."

Afvoerputje

Fractievoorzitter van de lokale VVD, Klaas Buigel wil een vuist maken naar Den Haag. "We voelen ons een beetje het afvoerputje van de asielketen. Kom met oplossingen."

Ook hij vindt het frustrerend dat de spreidingswet er nog niet komt. "Ik denk dat het voor Ter Apel echt een uitkomst zou bieden. Maar je merkt gewoon dat tweederde van de gemeenten eigenlijk de andere kant op blijft kijken als het gaat om de opvang van asielzoekers."

Weinig te doen als raadslid

Als lokale bestuurder zakt Buigel de moed wel eens in de schoenen. "Je bent ooit raadslid geworden omdat je eigenlijk je eigen dorp mooi wil maken. Toen speelden er diverse dingen met centrumverbetering. Daar wil je dan een invloed op hebben, maar je wordt nu alleen over asiel aangesproken."

Hoe nu verder? "Als lokaal raadslid heb je weinig middelen om iets te doen. En dat is heel erg frustrerend. Ik ben bewust lid geworden van de VVD omdat het een partij van doeners is."