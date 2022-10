De leesvaardigheid van kinderen wordt steeds slechter en dat is funest voor de taalontwikkeling, zeggen experts in het AD. Kinderen horen dagelijks maar zo'n 3000 woorden. Daarom is (voor)lezen dé manier om kinderen nieuwe woorden te leren.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat Nederlanders gemiddeld meer dan 38.000 woorden kennen. Toch gebruiken Nederlanders maar een paar duizend woorden per dag, zegt Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie aan hogeschool Windesheim.

Dagelijks vocabulaire is beperkt

Een paar duizend maar. Rob Tempelaars, taalkundige en onderzoeker bij het Instituut voor de Nederlandse Taal geeft wat voorbeelden: "Hebben, zijn, worden, ik, in, man, vrouw, tijd, dit soort woorden gebruiken we de hele dag door."

Je opleidingsniveau maakt daarbij niet uit. Ook hoogopgeleiden gebruiken in een gemiddeld gesprek maar een beperkt aantal woorden, zegt Roel Van Steensel, hoogleraar leesgedrag aan de Vrije Universiteit. "In kinderboeken komen twee keer zoveel lastige woorden voor dan wanneer twee hoogopgeleide mensen met elkaar praten. In kinderboeken zit rijkere taal."

Weinig variatie

Volgens Van Steensel voeren volwassenen veel dagelijkse gesprekken in de trant van 'hoe was het vandaag op je werk?' Ook gebruiken volwassenen in het dagelijks leven volgens hem vaak de woorden die hen het eerst te binnen schieten, dus daar zit weinig variatie in.

Al met al zorgt dit ervoor dat kinderen in het dagelijks leven maar een beperkt aantal woorden te horen krijgen. En daarom is het belangrijk om te blijven voorlezen, om te voorkomen dat je kind alleen maar woorden kent om 'ditjes en datjes' te kunnen bespreken.

'1000 woorden zijn de basis'

Het grootse deel van onze dagelijkse communicatie doen we met slechts 1000 woorden, zegt Carole Tiberius. Zij maakte eerder het frequentiewoordenboek en is verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse Taal.

"4000 tot 5000 hoogfrequente woorden vormen een groot deel van de woorden die je dagelijks tegenkomt. Als je die kent, dan kan je de taal grotendeels spreken. En dan zijn er zelfs zo'n duizend woorden die 85 procent van onze gesprekken dekken. Dus als je 1000 woorden kent, kom je al een heel eind."

'Voorlezen belangrijk voor de taalontwikkeling'

Tiberius benadrukt dat een kleine woordenschat hebben een probleem is. "Als je de andere 15 procent van de woorden niet kent, heb je een grote kans om iets niet te begrijpen en om buiten de boot te vallen."

Ook Van Steensel benadrukt dat lezen en voorlezen echt heel belangrijk is voor de taal- en hersenontwikkeling van kinderen. "Je kunt kinderen meenemen naar de bos of een museum om ze nieuwe woorden te leren. Het voordeel van boeken is dat je ze maar uit de kast hoeft te trekken en er opent zich een nieuwe wereld."