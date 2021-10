Landbouwgif volledig afschaffen binnen 14 jaar. Met een Europees Burgerinitiatief willen milieuorganisaties de Europese Commissie verplichten om hierover na te denken. Toch slagen dit soort initiatieven maar zelden.

De milieuorganisaties achter het burgerinitiatief willen dat het gebruik van synthetische pesticiden in 2030 met 80 procent is afgenomen. En in 2035 moeten de stoffen volledig zijn uitgebannen.

Boeren helpen

"We zitten in een enorme crisis, niet alleen als het gaat om klimaat. Landbouwgif speelt ook een grote rol bij de biodiversiteit, zegt campagneleider Tjerk Dalhuisen. "Belangrijk punt is dat we boeren helpen om milieuvriendelijker te worden, zowel met kennis als geld."

De beslissingen voor het gebruik van landbouwgif worden gemaakt in Europa. Zo staat de Europese Commissie op het punt om onkruidverdelger glyfosaat, ook wel bekend als roundup, 5 jaar langer toe te staan. "Maar de criteria die de Europese Unie stelt voor de toelating van pesticiden zijn opgesteld op basis van studies van de industrie", zegt Dalhuisen. Het Europees burgerinitiatief wil dat de Commissie met nieuwe criteria komt."

Verouderde normen

Hoogleraar bodemkunde Violette Geissen is het eens met dat Dalhuisen. "Je kunt het boeren niet verwijten dat ze pesticiden gebruiken. Volgens de normen zijn toegelaten insecten-, schimmel- en onkruidbestrijders veilig. Maar die normen zijn verouderd. "We weten niet wat de daadwerkelijke effecten zijn voor onze gezondheid."

Geissen is projectleider van Sprint, een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoek naar de gevolgen van pesticidengebruik voor de gezondheid van mens, dier en milieu. "We vinden meer pesticiden en we vinden ze op plekken waar we ze niet verwachten. Ze zitten in de bodem, producten in de supermarkt én in de mens."

'Chemisch boeren enige optie'

Toch zal het niet makkelijk worden om af te komen van landbouwgif, zegt Geissen. "Onze landbouw is gericht op goedkoop produceren en in grote aantallen. Daar heb je pesticiden voor nodig."

Dat erkent ook akkerbouwer Jaap van Wenen: "Ik heb de onkruidverdelger glyfosaat nodig. Als ik moeilijk te bestrijden onkruid op een andere manier weghaal, trek ik het door het hele perceel heen. En als er een ziekte in mijn aardappelen opduikt moet ik snel schimmel kunnen bestrijden, anders mislukt de oogst. Eten wordt dan duurder en de voedselveiligheid komt in gevaar." Chemisch boeren is daarom de enige optie, zegt hij.

Voldoende handtekeningen

1 miljoen handtekeningen op een totaal van totaal van 450 miljoen inwoners had het Europees burgerinitiatief nodig. En dat lukte. Toch spande het erom of het burgerinitiatief Red bijen en boeren voldoende handtekeningen zou krijgen.

Er waren verschillende drempels, zegt campagneleider Dalhuisen. "Elke lidstaat heeft eigen regels. In Nederland mag je je aanmelden met je naam en geboortedatum, terwijl je in andere landen bijvoorbeeld ook je paspoortnummer moet tonen. Dat geeft onnodige drempels voor dit soort initiatieven."

Ook voordelen

En van dit soort drempels hebben meer Europese burgerinitiatieven last. In totaal zijn er sinds 2009 ruim honderd initiatieven aangemeld bij de Europese Commissie, die toetst of ze door mogen. Bij 77 is dat gebeurd. Tien initiatieven haalden genoeg handtekeningen. En in slechts twee gevallen heeft dat tot wetgeving geleid.

"De Europese Commissie heeft een grote beoordelingsruimte, zowel wat registraties betreft als wanneer initiatieven de drempel halen en worden ingediend", zegt hoogleraar Europees Recht Linda Senden. Genoeg handtekeningen is dus geen garantie voor succes. Toch ziet Senden de voordelen van een het Europees Burgerinitiatief. "Het was bedoeld als middel voor directe democratie voor burgers en daarin is het deels geslaagd. Wel zorgt het voor debat en bewustzijn op belangrijke thema's zoals het gebruik van pesticiden."

Politieke keuze

Hoogleraar Violette Geissen is het daarmee eens. "We moeten goed nadenken over de landbouw van de toekomst. Onze manier van boeren hebben we aangeleerd na de Tweede Wereldoorlog. Er moest veel en goedkoop worden geproduceerd, dus kwamen er grote boerderijen waar één product werd geteeld. Dan heb je wel pesticiden nodig."

Toch is er volgens Giessen genoeg kennis om natuurvriendelijk te boeren. "Over mechanisch onkruid wieden bijvoorbeeld en met meerdere en andere gewassen op een akker werken, waardoor je minder ziekte krijgt. Het is een politieke keuze om die wel of niet in te zetten."

Dure ontwikkelingstrajecten

"Ik begrijp het belang van de petitie, maar hoop op enig realisme", zegt akkerbouwer Jaap van Wenen kan zich vinden in wat Geissen zegt.

"Omschakelen op een ander soort landbouw is een traject van lange adem vanwege dure ontwikkeltrajecten. Ik hoop dat de Europese Commissie met enig realisme kijkt naar deze voorstellen."