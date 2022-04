De rechter kijkt volgende week of profvoetballer Rai Vloet zijn rijbewijs terugkrijgt. Dat werd ingenomen omdat hij betrokken was bij een ongeluk waarbij de 4-jarige Gio omkwam. De strafzaak wordt nog niet behandeld. "Verkeerszaken duren vaak te lang."

Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting, waarbij de rechter bekijkt of het rijbewijs van Vloet nog langer in beslag kan blijven. Een rijbewijs wordt ingenomen als iemand de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht.

Dodelijk ongeluk niet aan de orde

"De rechter buigt zicht over de vraag of de 26-jarige verdachte zijn rijbewijs terugkrijgt", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). "Dit moet binnen een half jaar na inname van het rijbewijs." De behandeling van het dodelijke ongeluk op 14 november 2021 is in deze zitting niet aan de orde.

Rai Vloet, ten tijde van het ongeluk spits bij voetbalclub Heracles, verklaarde aanvankelijk dat hij niet te hard had gereden en slechts twee alcoholconsumpties had genomen. Maar toen uitlekte dat hij wel degelijk te hard had gereden gereden en te veel alcohol had gedronken, liet de club hem gaan. Inmiddels voetbalt Vloet bij FC Astana in Kazachstan.

Niet verplicht om te komen

Volgende week donderdag 21 april moet Vloet voor de rechter verschijnen. Hij is niet verplicht om te komen, zegt de woordvoerder van het OM. "Dat is aan hem." Strafadvocaat Erik Thomas, die Vloet bijstaat, zegt dat het nog niet duidelijk is of Vloet erbij zal zijn.

"We zijn nog bezig met de vraag of Rai aanwezig kan zijn bij de zitting. Het Openbaar Ministerie heeft het initiatief genomen voor deze zitting vanwege de wettelijke noodzaak. Wij zullen in elk geval geen verweer voeren op deze zitting."

Van gezinsvakantie naar ongeluk

Vloet wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval dat in de nacht van 14 november 2021 plaatsvond. De 4-jarige Gio kwam daarbij om het leven. Zijn ouders en zijn zusje overleefden het ongeval wel. Het gezin kwam net terug van een vakantie.

In een interview met De Telegraaf lieten de ouders in januari weten niets meer van voetballer Vloet te hebben gehoord. "In een clubvideo zegt Vloet dat hij elke dag met ons meeleeft. Maar tot op heden hebben we níéts van hem zelf gehoord."

Niet de eerste voetbalprof in opspraak

Vloet is niet de eerste voetbalprof die in opspraak raakt. Zo veroorzaakte Ajax-spits Patrick Kluivert in 1995 een ongeluk waarbij schouwburgdirecteur Martin Putman om het leven kwam. Kluivert zou tenminste 60 kilometer te hard hebben gereden.

International Quincy Promes wordt op dit moment verdacht van een poging tot moord. Hij zou zijn neef hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020 in Abcoude. Daarnaast wordt Promes inmiddels ook verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

'Straffen verkeersdelicten vallen tegen'

Verkeerszaken hebben over het algemeen veel te weinig prioriteit, zegt slachtofferadvocaat Hanneke Comans die is gespecialiseerd in verkeerszaken. Verkeersmisdrijven worden vaak met boetes afgedaan en zijn in de beleving van de slachtoffers niet passend bij de ernst van het misdrijf dat is begaan. "En als er dan toch een zitting komt, zijn de straffen vaak teleurstellend voor de slachtoffers."

Omdat de zaken weinig prioriteit hebben duurt het soms veel te lang voordat de zaak op de rol staat, zegt Comans. Het Openbaar Ministerie antwoordt op vragen van EenVandaag dat het onderzoek inmiddels is afgerond. "Het dossier zal worden bestudeerd", zegt de woordvoerder. "Vervolgens zal de officier van justitie beslissen hoe de zaak moet worden afgehandeld."

'Vloet verwacht rechtszaak'

Of de zaak wordt afgehandeld met een boete of schikking, of dat er ook echt een strafzaak komt, moet het OM dus beslissen. Maar advocaat Erik Thomas verwacht dat er een rechtszaak zal komen.

"Die strafzaak zal ondermeer gaan over de vraag hoe hard hij heeft gereden. Vloet geeft aan dat hij wellicht iets te hard heeft gereden, maar hij herkent zich niet in de snelheid waar nu over wordt gesproken. Wij gaan deze zaak dan ook met een forensisch specialist bekijken." Vloet zou ruim 200 kilometer per uur hebben gereden.