Moordverdachte Richard K. gaat woensdag bij de rechtbank een verklaring afleggen. Dat meldt zijn advocaat aan EenVandaag. Eerder bekende K. de gewelddadige moorden in januari op Sam en Ineke, het echtpaar dat zijn ouderlijk huis in Weiteveen kocht.

Aan de geweldsuitbarsting van Richard K. op 16 januari, ging een jaar vol ellende vooraf. Dit leidde tot grote zorgen bij beide families. De treiterijen tussen Richard K. en het echtpaar Sam en Ineke gingen over en weer, maar waren veel heftiger dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit een gedetailleerde tijdlijn die EenVandaag op basis van eigen onderzoek heeft kunnen vaststellen.

Schokgolf

Het geweld dat in Weiteveen die ochtend in januari plaatsvond, ging als een schokgolf door Nederland. Het was Richard K. zelf die via een livestream op Facebook suggereerde wat hij kort daarvoor gedaan had. 'Ze' zouden het voor elkaar hebben, hij deed het voor zijn gezin, hij zou de rest van zijn leven de bak in draaien.

Met 'ze' bedoelde Richard de Poolse Sam en zijn vrouw Ineke, waar hij op dat moment exact een jaar een hoogoplopend conflict mee had. Beide partijen hielden elkaar al maanden in de gaten met eigen beveiligingscamera's. Ook beide moorden zijn vastgelegd op camera's.

Ineke filmt eigen moord

Toen Ineke die ochtend in haar auto terugkwam, van het wegbrengen van haar kind naar de basisschool, werd ze vermoedelijk klemgereden door Richard K. en met meerdere kogels door hem om het leven gebracht.

Bronnen dichtbij het opsporingsonderzoek melden EenVandaag dat Ineke vlak voor en tijdens de moord Richard K. vanuit haar auto filmde. Het delict zou daardoor gedetailleerd in beeld zijn gebracht.

'Hij komt, dat is zeker'

Even later bracht Richard K. bij zijn ouderlijk huis, iets verderop in de straat, Sam om het leven. De zoon van het echtpaar was op dat moment ook thuis. Het OM sprak van een 'ongekende geweldsexplosie'. Volgens de persofficier van justitie was er sprake van "excessief geweld, helaas deels ook in het bijzijn van de zoon van de slachtoffers." Richard K. gebruikte meerdere wapens die hij zelf had meegenomen, zo meldde het OM.

Komende week vindt de eerste openbare zitting in de zaak plaats. "Hij komt naar de zitting, dat is zeker", zegt de advocaat van Richard K., Justus Reisinger. "En hij is bereid daar ook iets te zeggen. Hij heeft vanaf het begin aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek." Inhoudelijk wil de advocaat verder niet op de zaak vooruit lopen.

Verborgen gebreken

De aanleiding voor het conflict lag in de verkoop van de ouderlijke woning van Richard K. aan het stel. Zij kregen op 16 januari 2023 de sleutel van het huis. Een ruime woning met veel grond, rustig gelegen aan een doodlopende weg. Daar tegenover ligt een stuk weiland van Richard K., die daarop een schuur met stallen voor de paarden heeft. K. bracht er veel tijd door en had er ook een kantoortje.

Kort na de overdracht meldden Sam en Ineke de eerste gebreken bij Richard en zijn makelaar. De vloeren zouden verzakt zijn, er waren problemen met de badkamer en de meterkast was levensgevaarlijk. In de maanden erop vonden verschillende inspecties van het huis plaats. Allen in aanwezigheid van Richard en de kopers Sam en Ineke, die steeds meer gebreken zeiden te vinden. Ze eisten daarom dat K. een schadevergoeding zou betalen.

Pieter Baan Centrum

In mei gaat het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzoeken of Richard K. mogelijk een stoornis heeft. De onderzoekers komen na die observatie ook met een advies over zijn toerekeningsvatbaarheid. Over zijn gezondheid is bekend dat Richard K. niet lang geleden een herseninfarct heeft gehad.

Ook de vele camerabeelden en het filmpje dat Richard K. op Facebook plaatste, kunnen interessant zijn voor de forensisch onderzoekers van het PBC, zegt forensisch psychiater Lilian Kuipers: "In de laatste jaren zie je steeds vaker dat dit soort beelden onderdeel vormen van een strafdossier. Al die informatie kun je inderdaad gebruiken om een beeld te krijgen van de verdachte en diens toestand. Ze kunnen een puzzelstukje vormen van het totaalplaatje, maar ze zijn natuurlijk niet het volledige beeld van iemand."

Volgehangen met camera's

Vanaf juni liep de ruzie tussen de partijen hoog op en tot ver buiten de woning. Het was een periode die in het teken stond van bedreigen, uitdagingen en vernielingen. Beide percelen waren inmiddels volgehangen met camera's, ze hielden elkaar continu in de gaten.

Half juli volgde vanuit Sam en Ineke een officiële waarschuwing aan K. om te betalen voor de verborgen gebreken. Ook vonden ze dat Richard K. hen bespioneerde, hij zou hun zoontje achtervolgd hebben. Ze lieten een deurwaarder een contactverbod opleggen en er werd op verschillende momenten contact met de politie opgenomen.

Honkbalknuppel in beslag

In de nacht naar 1 september escaleerde de situatie zo erg dat de politie erbij moest komen. Aanleiding zou zijn dat er (opnieuw) elektra kapot gemaakt was waardoor de camera's van Richard uitvielen. Dit leidde tot een confrontatie, waarbij de politie Sam's honkbalknuppel in beslag nam. De elektriciteit werd onder toezicht van agenten gerepareerd.

In de maanden erna bleven de pesterijen doorgaan tot het half januari, een jaar na de overdracht, helemaal uit de hand liep: Terwijl Sam een storing aan een van z'n beveiligingscamera's wil repareren, ontstond er een scheldpartij waarbij hij in ieder geval één kopstoot uitdeelde aan Richard K. Hij werd meegenomen door de politie, maar een dag later weer vrijgelaten. 24 uur later, precies een jaar na de sleuteloverdracht, pleegde Richard zijn daden.