Je kunt bij de pakken neer gaan zitten als de laatste kroeg in jouw dorp verdwijnt, of dat leuke winkeltje. Edwin en Anja deden dat niet: "Er zijn dagelijks buurtbewoners die vertellen hoe blij ze zijn dat de boekenwinkel er nog is."

"De oude eigenaar ging met pensioen en ik kon het niet aanzien dat de winkel zou verdwijnen", vertelt Edwin Koopmans. Hij woont op de hoek van boekenwinkel Colette in Den Haag. "Alle boekenwinkels in de buurt gaan over de kop."

Crowdfunding

Met een groep van acht boekenliefhebbers, die Edwin ontmoette via Twitter, zette hij een crowdfunding op. Binnen een week hadden ze 30.000 euro bij elkaar.

Dat was genoeg geld om de zaak over te nemen. "Dat er zoveel werd gedoneerd gaf ook wel aan hoeveel behoefte er vanuit de buurt was om de winkel de redden", denkt Edwin.

Voorzieningen verdwijnen

Het is een herkenbaar verhaal voor Anja Vreeken. Zij zorgde er mede voor dat de laatste kroeg - Café de Kroon - in haar woonplaats Noordhoek open kon blijven. Ze is geboren en getogen in het Brabantse dorp en zag er de laatste jaren verschillende voorzieningen verdwijnen.

"De slijterij en supermarkt zijn al weg. Ook de voetbalvereniging is minder geworden de laatste jaren. Er is alleen nog een bakkertje die tot 12.00 open is", somt ze op. "Er wonen maar 1.000 mensen hier."

Stil dorp

"Zo langzamerhand wordt het toch een beetje een stil dorp", merkt Anja op. "Het is niet zo dat ik elke week in het café zit, maar je wil met carnaval of Koningsdag toch een feestje in de buurt. Anders moet je altijd ergens anders naartoe."

Met een groep dorpsgenoten sloeg ze daarom de handen ineen: met folders gingen ze langs de deuren in het dorp. "Mensen konden deelnemen in de aankoop van café", vertelt ze.

Samen een kroeg kopen

Anja is er trots op dat het uiteindelijk gelukt is. "Steeds meer mensen gingen meedoen. Toen we eraan begonnen had ik dat niet verwacht. We moesten 450.000 euro bij elkaar zien te krijgen", vertelt ze.

Uiteindelijk hebben 180 mensen ieder een deel van de kroeg gekocht via certificaten. "Dat was nog veel geregel", blikt Anja terug. Er is een nieuwe uitbater voor de dorpskroeg gevonden, die het café nu huurt van de woningcorporatie.

Gerund door vrijwilligers

In tegenstelling tot Café de Kroon in Noordhoek, wordt boekwinkel Colette in Den Haag gerund door vrijwilligers. Aan animo om de boekenwinkel te bemannen geen gebrek, vertelt Edwin: "Er staan zo'n zeventig mensen op de wachtlijst om vrijwilliger te worden."

Uiteindelijk is ervoor gekozen om van de boekhandel een stichting te maken. "We hoeven dus alleen te zorgen dat we met de verkoop van de boeken de kosten eruit halen", legt hij uit. "En dat lukt."

Buurtgevoel

Edwin is er trots op, dat het gelukt is om de lokale boekenwinkel te behouden. "Het doet veel voor de buurt. Veel mensen komen ook gewoon langs voor een praatje."

"Er komen dagelijks mensen in de winkel die vertellen hoe geweldig ze het vinden dat de boekenwinkel er nog is."