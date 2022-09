Varkensboer Tonnie van den Eijnden verkocht na 30 jaar boeren zijn bedrijven en werkt nu in de hightechindustrie. "Voor het eerst had ik écht meer tijd voor mijn gezin. Ik ben eigenlijk te lang in de veehouderij gebleven, omdat het vertrouwd was."

"Veel boeren zijn misschien bang dat ze niks anders kunnen, omdat ze het al zo lang doen", denkt Tonnie. Hij wil met zijn eigen ervaringen laten zien dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Stress door onzekerheid

Op zijn 23ste nam Tonnie, inmiddels 53 jaar, het boerenbedrijf van zijn vader over. Hij bouwde het uit naar twee locaties. "Boer ben je dag en nacht", vertelt hij. "Zelfs op vakantie kon ik niet loskomen van het bedrijf. 'Gaat het wel goed?', vroeg ik me af als ik er niet was."

De afgelopen jaren dacht hij veel na over de toekomst. "Wil ik nog wel flink investeren met een lening en alle onzekerheid die daarbij hoort? Zie ik er nog wel toekomst in? Die onzekerheid is erg zwaar en ik denk dat veel boeren daar nu veel stress van hebben."

Bekijk ook video Vier belangrijke cijfers over boeren in Nederland en hoe die de stikstofcrisis deels kunnen verklaren

'Schrikken toen het erf leeg was'

Het bedrijf van Tonnie stond in Oost-Brabant. In die regio speelde al jaren een brede discussie over intensieve veehouderij. "Ik heb de locatie met zeugen verkocht in het kader van de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling. Nu staan daar woningen", vertelt hij.

"Met de vleesvarkens ben ik 2019 gestopt." Hij herinnert zich nog dat hij schrok toen hij zag dat het erf leeg was.

Harde werker

Tonnie vroeg zich af wat hij verder nog wilde doen. Hij kwam in contact met Angelina den Otter van werveringsbureu Filias. "Tonnie vroeg zich, net als veel boeren die wij begeleiden, af wat hij voor werk kon doen na zijn boerenbestaan", vertelt Den Otter.

"Net als veel boeren is hij een harde werker en technisch onderlegd. Daar is in de Brainport-regio in Zuidoost-Brabant heel veel vraag naar."

Een goed moment

Toch had Tonnie er zelf niet altijd vertrouwen in. "Sleutelen is mij niet vreemd. Op de boerderij repareerde ik alles zelf, want als ik een busje met werklui op mijn erf moest laten komen, kostte dat geld." Toch duurde het even voordat hij genoeg zelfvertrouwen had om ergens anders aan de slag te gaan.

"Maar ik wist dat ik de stap moest gaan maken. Ik realiseerde me: ik ben 53 jaar, je hoort dat ze op veel plaatsen mensen zoeken, dus dit is misschien wel een goed moment."

Bekijk ook Droogte groot probleem voor Zeeuwse boeren, maar volgens expert zijn innovaties en acceptatie de oplossing

Gesprekken bij de koffieautomaat

Na een meeloopdag bij het bedrijf BKL in Neunen, waar ze machines maken voor hightechbedrijven als Philips, voelde hij meteen een klik. "Hier kan ik gelukkig worden, voelde ik. Ik heb een leuke diverse groep collega's, en dat is iets wat ik nooit ervaren heb, want als boer is het toch veel eenzaam werk. Nu heb ik opeens gesprekken bij de koffieautomaat."

Achteraf denkt hij dat hij te lang in de varkenshouderij is blijven hangen, omdat het zo vertrouwd voelde. "Maar iets anders doen heeft mij juist heel veel gebracht: vrije tijd met mijn kinderen én zinvol werk." Daarnaast heeft hij nog een paar dieren op het terrein. "Ik ben in de avonden en weekenden nog hobbyboer, dus dit is het beste van twee werelden."