In Litouwen wordt gewaarschuwd voor bepaalde telefoons die een 'censuurfunctie' bevatten en Apple kreeg kritiek op het automatisch scannen van foto's op kinderporno. "Meekijken op telefoons moet niet kunnen", vindt tech-expert Danny Mekic.

Uit onderzoek van het National Cyber Security Centre is gebleken dat er zo'n 449 Chinese woorden kunnen worden gecensureerd op de Xiaomi-telefoons. Het gaat hier om teksten als 'lang leve de onafhankelijkheid van Taiwan' en 'democratische beweging'. Litouwen wil voorkomen dat er mensen zijn, die zich niet bewust zijn dat dit gebeurt en heeft daarom gewaarschuwd voor deze zaak.

Nog meer toenemende afhankelijkheid

De telefoon die censureert is niet het enige voorbeeld van toenemende afhankelijkheid. Zo kwam een tijdje terug het nieuws naar buiten dat Apple in de software een systeem verwerkt, dat kinderporno kan detecteren. De foto's op je telefoon worden dan gescand en als deze beelden er verdacht uitzien, wordt het doorgestuurd naar een Apple-moderator die het weer gaat beoordelen.

Na veel kritiek op deze toevoeging, omdat men bang is dat er nog meer gegevens worden gecontroleerd, is het gebruik van de functie uitgesteld. Apple neemt namelijk meer tijd om het systeem te verbeteren. In Amerika is het systeem al wel actief. "Het klinkt natuurlijk goed, maar als we dit soort dingen al gaan toestaan wordt straks alles wat gevoelig ligt in een land verboden op telefoons", zegt Mekic.

Tesla met stop-functie op afstand

Mekic maakt zich zorgen over hoe afhankelijk we worden van technologie. Ook Tesla werkt bijvoorbeeld mee aan deze afhankelijkheid, want zij hebben een auto op de markt die op afstand stilgezet kan worden. "Voor de politie is het handig, want zo kan je criminelen makkelijk stoppen. Maar besef dat anderen de politie bijvoorbeeld dan ook stil kunnen zetten."

Officieel toezicht op deze software is er niet, behalve als je zelf vermoedt dat er wordt meegekeken. Er kan alleen door middel van onderzoeken en beveiligingschecks ontdekt worden of er systemen in de software zijn toegevoegd die bijvoorbeeld censureren.

Er zijn grenzen

Hoe ver moeten we willen gaan? "Er is bewustzijn nodig", vindt Mekic. Hier kan ook de Europese Unie een rol in spelen volgens de tech-expert.

"De EU moet de toenemende afhankelijkheid nu al bespreken om te voorkomen dat er op termijn wel een software-update wordt gelanceerd. Als er één keer bijvoorbeeld een censuurfunctie komt, dan is het hek van de dam."