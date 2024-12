Vrachtwagenchauffeurs kampen met een probleem: waar mogen ze parkeren voor de nacht? Er is een enorm tekort aan truckparkings met als gevolg dat chauffeurs soms noodgedwongen de nacht doorbrengen op de vluchtstrook.

Zie je een vrachtwagen langs de weg staan dan is dit vaak niet door pech, maar vanwege de wettelijk verplichte rusttijden. Dat terwijl parkeren op de vluchtstrook niet alleen verboden is, maar ook gevaarlijke situaties oplevert. Toch zien chauffeurs soms geen andere keus door het tekort aan parkeerplaatsen.

Ongelukken

Op de Nederlandse wegen waren vorig jaar 49 doden te betreuren waarbij een vrachtwagen betrokken was.

Zo knalde in juni van dit jaar een automobilist op de A67 bij Asten achterop een geparkeerde vrachtwagen, en op oudejaarsavond 2023 - ook op de A67 - gebeurde hetzelfde bij Deersels. Bij beide ongelukken kwamen de automobilisten om het leven. De chauffeurs overleefden het wel.

Maximale rijtijd

Vrachtwagenchauffeurs hebben een maximaal toegestane totale rijtijd. Twee keer per week mogen ze maximaal 10 uur per dag rijden en op de resterende dagen maximaal 9 uur per dag. Per week mogen ze maximaal 56 uur op de weg zitten.

De Europese wet rondom de rij- en rusttijd is erg dwingend, weet hoogleraar vrachttransport Tom van Woensel. "En dat is maar goed ook. Als die wetten er niet zouden zijn, dan blijf je gewoon gaan. Met alle andere risico's van dien, natuurlijk." Maar ook hij ziet dat er weinig plek is voor de chauffeurs. "Ik woon in België, als ik op zaterdagen van Eindhoven naar Antwerpen rij, zie ik dat alle parkeerplaatsen langs de snelwegen vol staan."

Truckerparkings voor langere rust

Om langere tijd te rusten, zijn er speciale 'truckerparkings'. Dat zijn beveiligde, commerciële parkeerplaatsen dichtbij snelwegen waar chauffeurs ook kunnen eten of gebruik maken van WiFi en sanitaire voorzieningen om zichzelf op te frissen of kleren te wassen.

Dit zijn dus niet de parkeerplaatsen langs de snelweg bij tankstations, die zijn alleen bedoeld voor korte pauzes en vrachtwagens mogen daar 's nachts niet staan. Overdag kunnen chauffeurs bij deze truckerparkings gratis parkeren, maar tussen 18.00 en 06.00 uur kost het geld.

Groeiend tekort

Volgens een onderzoek van Royal-DHV en Buck Consultants International zijn er op dit moment zo'n 4.500 parkeerplekken voor vrachtauto's, terwijl er nu al behoefte is aan bijna het dubbele, 8.400 plekken. Er is dus een tekort van bijna 4.000 plekken.

En met de 400.000 vrachtauto's die dagelijks op de Nederlandse wegen rondrijden, zitten chauffeurs met een probleem: waar kunnen ze staan? Daarbij is de verwachting dat het tekort aan parkeerplekken nog zal oplopen tot 7.000 plekken in 2040, mede door de verdere toename van het internationaal vrachtvervoer via Nederland.

Kiezen uit twee kwaden

Volgens branchevereniging Transport Logistiek Nederland (TLN) staan vanwege het tekort aan parkeerplekken vaak honderden vrachtwagenchauffeurs noodgedwongen op vluchtstroken en willekeurige bedrijventerreinen.

Chauffeurs staan door het tekort voor een keuze uit twee kwaden: of de rijtijdenwet overtreden of de vrachtauto ergens neerzetten waar het niet mag.

Op zoek naar een plek

Ook chauffeur Bianca Schoenmakers heeft hiermee te maken. Ze vertelt hoelang ze soms op zoek is naar een geschikte plek. "Je rijdt weleens drie, vier tankstations voorbij. En dan probeer je het maar ergens op een industrieterrein of bij een routier, bij een truckstop, maar die zijn ook vaak vol na een bepaalde tijd."

Vanaf 2019 was het doel dat er 2.400 nieuwe truckerparkings bijgebouwd zouden worden, maar het aantal is blijven steken op 375 in 2022. Slechts twee van de negen aangewezen projecten zijn gerealiseerd, de uitbreiding van Maasvlakte Plaza en Truck Parking Venlo.

'Echt winstgevend is het niet'

"Voor de korte termijn moeten we echt goed kijken waar het mogelijk is om heel snel op bestaande verzorgingsplaatsen extra grond ter beschikking te stellen voor vrachtwagens", zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van Transport Logistiek Nederland.

En ook al wordt het probleem dus wel gezien door de overheid, de oplossing ligt niet alleen daar. "Het is moeilijk om een goede 'business case' te maken met de commerciële parkeerplaatsen", zegt hoogleraar Van Woensel. "Echt winstgevend is het niet."