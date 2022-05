De Efteling bestaat dit jaar 70 jaar. Het park groeide uit van Sprookjesbos tot volledig pretpark en resort. Maar wat moet volgens fans wel blijven en wat niet? "Ik ben meer van het behouden en Paul van het vernieuwen."

Tim Hinssen en Paul Sprangers maken sinds een aantal jaar de podcast Kleine Boodschap, waarin ze wekelijks het reilen en zeilen in en rondom de Efteling behandelen. "We leerden elkaar op Twitter kennen", vertelt Tim. "Het begon eigenlijk als een grapje, maar uiteindelijk zijn we toch een podcast begonnen en nu hebben we al 276 afleveringen gemaakt."

Iedere week naar de Efteling

De mannen komen al van jongs af aan in de Efteling. "Ik heb al vanaf m'n vierde een abonnement", vertelt Tim. "En sindsdien is er eigenlijk geen week waarin ik er niet ben geweest." Als kind kwam hij er met zijn oma en opa, later met vrienden en hij leerde er zelfs zijn vrouw kennen. Nu gaat hij zelf met zijn kinderen in het park.

Voor Paul was naar de Efteling gaan als kind de normaalste zaak van de wereld: "Wij woonden om de hoek dus de Efteling was voor ons wat voor stadse kinderen het stadspark was." Zijn bezoek aan de grootste pretparken van de wereld in Amerika, was een eye-opener: "Daar realiseerde ik me pas wat voor bijzonder park we eigenlijk in onze achtertuin hebben liggen."

Behouden of vernieuwen

De Efteling uit de jeugd van Tim en Paul is in de loop der jaren veel veranderd: grote nieuwe attracties en achtbanen werden aan het park toegevoegd, maar de sprookjes bleven. De vraag is nu welke kant het park op wil, de komende jaren.

Moet de Efteling die plek van sprookjesachtige nostalgie blijven, of moeten de grote attracties er de boventoon gaan voeren? "Daar hebben we wekelijks discussie over", vertelt Tim. "Ik ben meer van het behouden en Paul van het vernieuwen."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de tv-reportage.

'Historie is de kracht'

"De kracht van de Efteling is juist die 70 jaar historie, dus daar investeert het park ook in", zegt Tim. Zo werden er in het Sprookjesbos al enkele huisjes compleet herbouwd, maar wel precies zoals ze er eerst ook uitzagen. En zelfs achtbaan de Python is een aantal jaren geleden volledig vernieuwd.

Maar los van het behoud van die oude attracties, moet het park ook vernieuwen om bezoekers te blijven trekken. En het is vooral de jeugd die dan toch voor de achtbanen komt in plaats van de sprookjes. "Ik vind het heel belangrijk dat de Efteling daar een balans in houdt", zegt Paul. "Het is ook een park waar je op sommige plekken even tot rust kan komen en kan onthaasten en dat moet ook wel echt zo blijven."

Spookslot tegen de vlakte

Na de zomer gaat het in 1978 geopende Spookslot tegen de vlakte. Een van de oudste grote attracties in het park moet het veld ruimen voor iets nieuws. En hoewel de Efteling heeft beloofd dat de opvolger van het Spookslot hetzelfde thema en attractiemuziek zal houden, hebben veel liefhebbers moeite met het besluit.

"Wij hebben ook wel veel discussie gevoerd over het verdwijnen van het Spookslot", vertelt Tim. De heren zagen de aankondiging van de sloop al wel een tijdje aankomen, maar veel liefhebbers waren boos en verbaasd toen het bericht naar buiten kwam.

Jeugdsentiment

"Ik denk dat in dit geval het jeugdsentiment een grote rol speelde", zegt Paul. "Er gaat iets verdwijnen wat liefhebbers nog kennen uit hun jeugd en dat vinden mensen natuurlijk niet altijd leuk."

Maar toch zijn Tim en Paul ook wel heel erg benieuwd naar wat voor nieuws er voor het spookslot in de plaats komt. "En laten we vooral niet vergeten dat de Efteling geen museum is", besluit Tim. "Die geschiedenis koesteren is belangrijk, maar dat betekent niet dat je nooit iets mag vernieuwen. Je moet niet gaan stilstaan als attractiepark, want dan walsen de andere parken zo over je heen."