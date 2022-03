Als gevolg van de sloop van het Spookslot in de Efteling, vraagt Erfgoedvereniging Bond Heemschut om een monumentenstatus voor bepaalde attracties. Maar niet iedereen is het daarmee eens. "De Efteling is niks verplicht."

Heemschut-directeur Karel Loeff zegt zich 'ernstige zorgen' te maken over het beleid van de Efteling als het gaat om eigen erfgoed. Volgens Loeff worden oude objecten nu vernietigd om plaats te maken voor nieuwe attracties, terwijl het cultureel erfgoed bepalend is voor de geschiedenis van de Efteling. Een monumentenstatus zou de oplossing zijn.

Geen onderhandelingspositie

Attracties een monumentenstatus geven is een gek plan, vindt Maurice de Zeeuw. Hij is een van de makers van de pretpark-podcast ThemeTalk. "Ze hebben geen poot om op te staan", zegt hij. "Het is net als dat ik tegen Slagharen zeg dat ik wil dat zij hun wasberen roze verven."

"Het is leuk dat ik dat wil, maar ik heb geen onderhandelingspositie met ze", legt hij uit. "Ze zijn mij niks verplicht, net zoals dat de Efteling niks verplicht is aan Heemschut."

Attracties veranderen

De Efteling zelf zegt tegen ANP zich vereerd te voelen dat er vraag is naar een monumentenstatus, maar maakt duidelijk dat het geen optie is. Een rijksmonument mag niet veranderd worden, terwijl dat soms wel nodig is. Het huisje van Roodkapje in het Sprookjesbos is daarom onlangs met nieuwe technieken opnieuw opgebouwd.

"De Python is ook een goed voorbeeld", zegt De Zeeuw. "Die opende in 1981. Een paar jaar geleden is die helemaal vervangen, op de lift na. Kan je dan nog zeggen dat het dezelfde Python is?"

'Zorgenkindje'

De Zeeuw vindt niet dat een attractie als het Spookslot een 'zorgenkindje' moet worden omdat deze oud is. "Als je het kan afbreken om iets mooiers neer te zetten, waarom ook niet?"

Het predicaat rijksmonument vindt De Zeeuw dan ook overbodig. "Alleen bepaalde unieke concepten zou ik graag willen behouden, maar die status zie ik niet zitten. Als je dat wil, geloof je echt in sprookjes."