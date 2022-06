Een kritische houding: je zou denken dat die gewaardeerd wordt door een werkgever. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt dat anders, zeggen klokkenluiders. In elk geval als het gaat om de Omgevingswet, die komend jaar in moet gaan.

Ambtenaren en zzp'ers die kritiek hebben op de belangrijke nieuwe wet voor de leefomgeving worden volgens de klokkenluiders geïntimideerd door leidinggevenden. Dat hebben zij gemeld aan leden van de Eerste Kamer, vertelt senator Peter Nicolai van de Partij voor de Dieren. Hij heeft nu een meldpunt opgezet.

'Kun je goed liegen?'

Volgens Nicolai kreeg een ambtenaar bijvoorbeeld de vraag: 'Kun je goed liegen? We moeten met mooie verhalen naar de Kamer komen.' "Een topjurist had kritiek op de invoering van de wet, en die krijgt dan te horen dat hij zijn bek moet houden of anders moet vertrekken."

Er is veel kritiek op de toekomstige Omgevingswet, waarin 26 wetten bij elkaar komen. Bij de wet hoort een digitale omgeving, waarin je bijvoorbeeld een bouwvergunning kunt aanvragen. Maar of die digitale omgeving goed werkt, is nog maar de vraag, zeggen critici in onder andere de Eerste Kamer.

Niet goed geïnformeerd

Volgens Nicolai heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening haast met de Omgevingswet. "Hij wil dat de Eerste Kamer voor de zomervakantie groen licht geeft, maar dat hebben we niet gedaan."

"Er is nog zoveel onzeker en er moet nog zoveel boven tafel komen. We wachten al zo lang op de juiste informatie over de digitale omgeving bij de Omgevingswet."

De wet niet invoeren

En Nicolai en collega-senatoren hebben al langer het idee dat ze niet goed worden voorgelicht door het ministerie. "Collega's kennen mensen uit de praktijk die heel andere informatie geven dan wij teruglezen in de brieven van de ministers."

Daarom roept hij mensen op zich te melden. "Als blijkt dat we onjuist zijn voorgelicht, zal de minister zich moeten verantwoorden voor deze bestuurscultuur. En als het dan nog niet goed gaat, kan het niet anders dan dat wij besluiten om die wet niet in te voeren per 1 januari."