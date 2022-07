Vermomd als Indiase diesel lijkt Russische olie, ondanks de sancties, gewoon in Europa terecht te komen. Commerciële bedrijven in India verdienen daar goud geld aan, maar daar steekt de overheid nu een stokje voor.

Het exporteren van Russische olie aan Europa was zelfs zo lucratief voor de Indiase bedrijven, dat het een tekort in eigen land opleverde.

'Onder de radar'

Eerder deze week werd bekend dat Russische olie ondanks de sancties en aanstaande boycot, gewoon nog Nederland kan bereiken. Dat gaat via India, een land dat 'neutraal' is in de oorlog in Oekraïne, en dus geen problemen heeft met het importeren van Russisch gas.

Lucia van Geuns, energie expert van het The Hague Centre for Strategic Studies, legt uit dat er in de oliemarkt 'veel onder de radar' gebeurt. "Olie uit de ene Russische haven wordt iets verderop in de andere haven gemengd, zodat het onder een andere naam naar Indiase raffinaderijen gaat. Daar wordt het Indiase diesel."

Lucratieve markt

En die Indiase diesel gaat voor de hoofdprijs naar Europa. "De commerciële raffinaderijen verdienen daar veel geld aan", vertelt Van Geuns. "Ze kopen het goedkoop in en exporteren het voor een hoge prijs naar Europa."

In hoeverre de Indiase diesel in Europa oorspronkelijk uit Rusland komt is lastig te meten, maar de cijfers zijn opvallend. Sinds de oorlog is de import van Russische ruwe olie in India enorm gestegen.

Bron: EenVandaag

'Daar moest verandering in komen'

Dit geitenpaatje voor het Russische olie creëerde volgens Van Geuns een probleem voor de Indiase overheid. "Als land loopt India niet binnen", benadrukt ze. "En belangrijker: er komt krapte op de markt in hun land."

"Door de sancties exporteren commerciële raffinaderijen liever aan Europa, dan dat ze het voor een lagere prijs aan de Indiase overheid verkopen. Daar moest dus verandering in komen."

Nieuwe wetgeving

Die verandering kwam gisteren. De Indiase overheid besloot winstbelasting te heffen op de commerciële raffinaderijen, waardoor exporteren naar Europa minder lucratief wordt.

"De Indiase minister heeft er op deze manier eigenlijk een stokje voor gestoken", zegt Van Geuns. "Dat betekent een vervelend verhaal voor de private raffinaderijen, want die kunnen niet meer veel winst maken op het exporteren van de diesel."

Hebben de sancties nog effect?

Of de nieuwe wetgeving ook effect heeft op de Europese sancties weet Van Geuns niet zeker. "Als we het doel van de sancties - een slinkende staatskas in Rusland - willen bereiken, zal eerste de olieprijs moeten zakken."

"De oliemarkt is internationaal, en er zijn altijd landen die nog wel olie blijven afnemen van Rusland. En via die landen zal de Russische olie altijd zijn weg naar Europa vinden."