De Ulu moskee in de Utrechtse wijk Lombok dient sinds kort ook als vaccinatielocatie. Het past bij de aanpak van de GGD om er alles aan te doen om de vaccinatiegraad verder te verhogen. "Iedereen komt langs in de moskee, niet alleen moslims."

Nu een groot deel van de Nederlanders zich heeft laten vaccineren en grootschalige vaccinatielocaties zijn afgeschaald, wordt de focus verlegd naar groepen die een stuk terughoudender zijn. Zoals jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Middenin de wijk

"We gaan steeds meer middenin de wijk zitten met onze vaccinatielocaties", vertelt arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran, werkzaam bij de GGD regio Utrecht. "We zijn begonnen met massale inentingen in bijvoorbeeld de Jaarbeurs met 20 priklijnen tegelijk. Het leek de Efteling wel met mensen die allemaal dolgraag wilden."

"Bij mensen met een migratieachtergrond - en het maakt niet uit welke - zagen we al dat de ziektelast groot was", vertelt Hintaran. "Ze liggen vaker op de ic en hebben meer besmettingen doordat ze vaak een contactberoep hebben. Verder heerst er ook best veel scepsis rond het vaccin." Daarmee was de keus voor de Ulu moskee, die iedereen in Utrecht wel kent, een logische.

Een persoonlijke benadering helpt

In Utrecht zijn een paar wijken die achterblijven qua vaccinatiegraad, zoals Overvecht, Kanaleneiland en Lombok. Al in een vroeg stadium koos de GGD ervoor samen te werken met maatschappelijke organisaties en thuiszorgorganisatie Kleurrijk zorg. Daar werken zorghulpen en verpleegkundigen die ook Turks of Marokkaans spreken. Zij kunnen helpen bij het informeren over corona en proberen mensen aan te sporen zich te laten testen en vaccineren.

"We hebben bewust voor een hele persoonlijke benadering gekozen en zijn zo ook echt welkom geheten in de wijk", vertelt Hintaran. "Diezelfde medewerkers laten ook vaak hun gezicht zien op de zondagen dat er wordt gevaccineerd in de moskee."

Laagdrempeligheid

"Onze moskee heeft een centrale plek in de samenleving en als wij laagdrempeligheid kunnen bewerkstelligen dan doen we dat graag", vertelt voorzitter Yucel Aydemir van de Ulu moskee. Hij vindt het belangrijk dat meer mensen zich laten vaccineren: "Dat zeg ik los van het geloof. Het is van algemeen maatschappelijk belang."

De reacties in de buurt zijn goed, merkt hij. "Maar mensen dachten wel even dat onze priklocatie alleen voor moslims was, maar dat is niet zo. Het is niet één groep die hier binnenkomt, het zijn echt alle lagen van de bevolking."

Succes of niet

Putri Hantaran benadrukt dat de priklocatie in de moskee er niet alleen is voor het daadwerkelijke vaccineren. "Op deze kleinschalige locaties zie je dat het daar niet eens alleen om gaat. Het gaat ook veel om het beantwoorden van vragen."

Of het vaccineren binnen de Ulu moskee al als succesvol kan worden beschouwd, vindt ze een lastige vraag. "Is het een succes als per zondag 100 mensen zich laten vaccineren, van de mensen die sowieso graag wilden? Of is het een succes als drie mensen die eigenlijk niet wilden toch om zijn gegaan? Misschien is dat tweede wel beter." Mensen bereiken vindt ze het belangrijkste: "We zijn tevreden als iedereen de keuze heeft gehad."