Op dit moment telt Nederland zo'n 350.000 werklozen. Tegelijkertijd is de vraag naar werknemers extra hoog in bepaalde sectoren. Het UWV laat deze kans niet onbenut en zet in op omscholing van mensen die onverhoopt thuis zijn komen te zitten.

Het UWV is echter niet van plan werklozen zomaar een willekeurige baan of opleiding toe te wijzen. "We begeleiden mensen persoonlijk en kijken echt waar hun passie ligt", zegt werkadviseur Bianca Claassen-Bierlaagh van het UWV.

Niet achter de geraniums

Voor Alexandra Korver (61) is het plan van het UWV van grote betekenis geweest. Bijna dertig jaar werkt zij met veel plezier in de reisbranche, maar ze kwam thuis te zitten toen ook hier de coronacrisis insloeg. "Het was heel pijnlijk dat zoveel mensen die hier al jaren werkten, werden ontslagen. Maar ze konden niet anders."

Alexandra liet zich niet uit het veld slaan. Thuis op de bank merkte ze al meteen: 'dit is niks voor mij'. "Ik wilde niet achter de geraniums belanden, dus ik ging meteen op zoek naar een nieuwe invulling. Naast reizen had ik koken als hobby, dus daarmee wilde ik iets gaan doen." Met haar ontslag kreeg Alexandra een transitievergoeding, die ze voor een koksopleiding gebruikte.

'Het UWV heeft mij enorm geholpen'

Na een jaar haalde Alexandra haar diploma voor basiskok, maar daar vond ze geen voldoening in. Ze leerde nog een jaar door om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

"En toen kwam het UWV om de hoek kijken. Zij hebben mij enorm geholpen en gestimuleerd om door te zetten. Met hun hulp kon ik nog een jaar doorleren om als zelfstandig werkend kok aan de slag te kunnen gaan."

Vertrouwen is belangrijk

Het UWV was een belangrijke steun in een tijd die erg onzeker voor haar is. "Maar ze hadden meteen heel veel vertrouwen in me", legt ze uit. "Ook omdat ik zelf veel initiatief toonde. Daar begeleiden ze me bij en dat was heel erg fijn, want dan wist ik of ik de goede weg op ging." En dat was zo: vorige week ontving Alexandra haar diploma.

Ze denkt dat anderen ook kunnen profiteren van de steun van het UWV. "Nu wist ik toevallig wat ik wilde gaan doen, want koken was altijd al mijn hobby. Maar er zullen ook mensen zijn die na dertig jaar op straat komen te staan en niet weten wat ze willen. Dan is het heel belangrijk om je gesteund en gehoord te voelen."

Geen zorgen

En of ze zich nog zorgen heeft gemaakt door haar leeftijd? "Nee, ik had er vertrouwen in en dacht: ooit trekt de markt wel weer aan", vertelt ze. "En er zijn zoveel mogelijkheden, helemaal in de horeca."

Maar de mensen in haar omgeving zijn minder hoopvol. "Iedereen verklaarde me voor gek om van toerisme naar horeca te gaan, want alles lag natuurlijk plat. Maar ik geloof echt: als je iets met plezier en passie doet, dan komt er iets op je pad."

'We kijken naar motivatie'

Toch zijn er ook werklozen die zich wel zorgen maken of zij nog wel een baan zullen krijgen. Ook voor deze mensen staat het UWV klaar. "We proberen vooral te kijken naar de mogelijkheden", vertelt Bianca, de adviseur van Alexandra.

"En daar zetten we dan de persoonlijke dienstverlening voor in. Hierbij kijken we vooral naar de motivatie van de cliënt, zodat de cliënt zijn of haar passie ook kwijt kan. Dat was ook zo bij Alexandra, waardoor we echt gericht konden kijken hoe zij op de lange termijn verder kon."