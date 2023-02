Gisteravond vloog buitenlandminister Wopke Hoekstra naar New York. Daar wordt deze week bij de VN gesproken over Oekraïne. Hij deelde het regeringsvliegtuig met zijn Oekraïense collega Dmytro Kuleba, die dinsdag een bliksembezoek bracht aan Den Haag.

Het is bijna een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en een einde aan de oorlog is nog niet in zicht. Reden voor de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba om een internationale tournee te maken en aandacht te vragen voor wat zich in zijn land afspeelt.

Goede band met elkaar

Hoewel de aanleiding voor Kuleba's tournee ernstig is, is de sfeer in het Nederlandse regeringsvliegtuig ontspannen en zelfs amicaal, ziet verslaggever Tom van 't Einde. Samen met politiek commentator Joost Vullings vergezelt hij de ministers tijdens hun reis naar New York.

Er worden aan boord veel grappen gemaakt. Beide ministers benadrukken hun goede band. Kuleba: "Ik heb volgens mij met niemand zoveel contact als met Wopke." Dat contact verloopt niet alleen via de telefoon, maar ze sturen ook veel berichten over en weer.

Bron: EenVandaag Buitenlandministers Dymtro Kuleba en Wopke Hoekstra in gesprek in het regeringsvliegtuig

Ministers zijn generatiegenoten

De twee zijn generatiegenoten, zo blijkt, en hebben kinderen van dezelfde leeftijd. Dat maakt het contact met zijn Oekraïense ambtsgenoot extra persoonlijk, vertelt Hoekstra.

"Ik weet nog heel goed dat ik hem een paar maanden geleden belde en hij me vertelde dat het luchtalarm net was afgegaan. Zijn kinderen zaten in een schuilkelder. Op zo'n moment komt de oorlog heel dichtbij."

'Hulp bondgenoten nog niet genoeg'

Toch kan de goede onderlinge band niet verhullen dat de politieke realiteit anders is. Oekraïne heeft snel meer wapens nodig en hoopt vooral op F-16's, waarmee ze ook in de lucht een vuist kunnen maken tegen de Russen. "Niets is genoeg en alles komt te laat", zegt Kuleba.

Hoekstra vindt het nog te vroeg voor het sturen van F-16's, tot ongenoegen van zijn Oekraïense collega. "Als we de oorlog gewonnen hebben zal ik zeggen dat onze bondgenoten ons geholpen hebben aan de overwinning, maar op dit moment zeg ik dat het nog lang niet genoeg is. Als wij winnen is dat ook een overwinning voor jullie", benadrukt Kuleba.

Gesprekken achter gesloten deuren

Nederland staat niet onwelwillend tegenover het verzoek voor F-16's op termijn, zegt Hoekstra: "Er zijn wat ons betreft geen taboes en we staan hier zeker voor open, maar we doen het niet alleen."

"We moeten hier eerst overeenstemming over bereiken met onze bondgenoten en zolang we die coalitie niet rond hebben kan het niet", legt hij uit. "Ik ga de onderhandelingen daarover niet in de openbaarheid voeren. Die gesprekken horen plaats te vinden achter gesloten deuren."

'Oorlog eindigt als Poetin op z'n knieën gaat'

Kuleba is optimistisch. Hij denkt dat zijn land de straaljagers uiteindelijk krijgt. "Het is net als met de artillerie en tanks: de geschiedenis heeft laten zien dat het goed komt."

Bij de VN heeft hij deze week één duidelijke boodschap: vrede is pas mogelijk als Rusland zich volledig terugtrekt en erkent wat het Oekraïne heeft aangedaan. "De oorlog eindigt pas als de president van Rusland in Oekraïne op zijn knieën gaat bij het monument voor Oekraïense oorlogsslachtoffers. En hij zijn excuses aanbiedt. Eerder is de oorlog niet over."