Nog nooit boekte de CDU zo'n slecht verkiezingsresultaat als nu. Zelfs in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, waar het kiesdistrict van Angela Merkel ligt, verloor de partij flink. Verslaggever Erik van Prooijen volgde de verkiezingsuitslag ter plaatse.

13 procent van de stemmen ging in Mecklenburg-Vorpommern naar de CDU; de helft van wat de partij bij de vorige verkiezingen behaalde. "Pijnlijk, want de deelstaat is de thuisbasis van kiesdistrict 15, het district waar Angela Merkel sinds 1990 de lokale CDU-kandidaat was en sindsdien niet verloor", vertelt Van Prooijen.

Thuisbasis Merkel

Hij is in Stralsund, een hanzestadje aan de Oostzee met bijna 60 duizend inwoners. Merkel kwam daar 30 jaar geleden terecht om er verkiezing na verkiezing te winnen. Totdat ze besloot dat het genoeg was geweest.

De 33-jarige CDU'er Georg Günther nam het stokje over van Merkel als lokale kandidaat. Hij voerde een prima campagne, maar dat bleek niet genoeg om de kiezers in zijn district te overtuigen opnieuw op de christendemocraten te stemmen.

Steeds meer gedeprimeerd

Begin van de avond was de stemming opgetogen in Hafenkneipe Zum Goldenen Anker, het café waar lokale leden van de partij de verkiezingsuitslag afwachtten. Maar hoe meer uitslagen er binnenkwamen, hoe verder de schouders naar beneden zakten, zag Van Prooijen.

"CDU-leden staarden bedrukt naar hun telefoon, de sfeer werd met de minuut meer gedeprimeerd. Rond 21.30 uur dropen de mensen een voor een af om vandaag met een kater wakker te worden."

Laschet niet populair

Niet dat ze dit niet hadden zien aankomen: de landelijke partijleider van de CDU Armin Laschet deed het al maanden niet goed in de peilingen. Onder meer vanwege een blunder tijdens een bezoek aan het overstromingsgebied in Duitsland.

Naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen, steeg de partij wel iets in de peilingen, maar niet genoeg om de SPD van Olaf Scholz in het halen. "De vraag die je hier dan ook veel hoort is: 'is dit een afrekening met Merkel of met Laschet?'" Kiezers die de afgelopen verkiezingen nog op Merkel stemden switchten naar de Groenen of de SPD. Vanwege Laschet dus, en omdat ze vinden dat de CDU te weinig actie neemt tegen grote kwesties als klimaatverandering en de wooncrisis.

Uithaal naar Scholz

De dag na de verkiezingen is de sfeer onder CDU'ers in het Stralsund bedrukt, ziet Van Prooijen. Dat komt ook naar voren wanneer hij spreekt met burgemeester Alexander Badrow, ook een CDU'er.

"Hij haalde flink uit naar Olaf Scholz. Hij noemde het 'droevig' dat een meerderheid heeft gekozen voor Scholz omdat hij, in tegenstelling tot andere kandidaten, zo weinig mogelijk heeft gezegd om zo weinig mogelijk fouten te maken. Die mening lijkt bij meer CDU'ers te leven."