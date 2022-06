Toen vliegtuigfabrikant Fokker Aircraft in 1996 failliet ging, verdween een groot deel van de Nederlandse luchtvaartindustrie. Het eerste passagiersvliegtuig op waterstof moet Nederland opnieuw op de kaart zetten als vliegtuigbouwer.

"Er is een wedloop gaande. Veel landen experimenteren er al mee, maar de grote vraag is: wie gaat het als eerste als vervoersservice naar de mensen brengen?" zegt CEO Maarten Klomp van Saluqi, het bedrijf dat de elektromotor levert voor het eerste commerciële waterstofvliegtuig.

Bestaand vliegtuig

"Als het aan ons ligt, wordt dit een Nederlands verhaal", zegt Klomp. Hij doelt op het productieproces dat tot nu helemaal bij Nederlandse bedrijven ligt, waaronder Saluqi. Als alles loopt zoals gehoopt kan Nederland hoofdleverancier worden.

Het vliegtuig dat vanaf 2028 al passagiers zou moeten vervoeren is een bestaand vliegtuig, de zogeheten Dash 8. De straalmotor wordt eruit gehaald, het nieuwe systeem gaat erin. "Nu produceert het vliegtuig geluid en uitstoot, straks ziet het er aan de buitenkant nog hetzelfde uit, maar komen er geen broeikasgassen meer vrij en is het een stuk stiller", zegt Klomp trots.

Jongensdroom

Bezig zijn met techniek, ontdekken wat je ermee kunt, dat is een jongensdroom die uitkomt voor Klomp, die 6 jaar geleden met zijn bedrijf startte. "Maar ik had nooit gedacht dat ik op een gegeven moment met een elektrisch vliegtuig op waterstof bezig zou zijn."

Maar nu hij dat eenmaal doet, heeft hij er alle vertrouwen in dat het mogelijk is om in 2028 te vliegen zonder gevaarlijke uitstoot. In elk geval tot 750 kilometer. "De technologie is zover en de roep wordt steeds harder, vanwege het milieu, vanwege geluidsoverlast. Ik voel daardoor wel druk om dit voor elkaar te krijgen, maar die motiveert me ook."

Bron: Unified International Het waterstofvliegtuig

'Elektromotor gebruiken we al 150 jaar'

Geen uitstoot, geen vervuiling en geen herrie, is dat niet te mooi om waar te zijn? "Nee, het kan absoluut", zegt Klomp. Al voegt hij daar wel aan toe dat, als Nederland dit helemaal 'groen' wil doen, er flink opgeschaald moet worden met duurzaam opgewekte elektriciteit.

"Maar aan de techniek ligt het niet. De elektromotor bestaat al 150 jaar, wordt al langer gebruikt in fabrieken. Daar voegen we nu een aantal nieuwe technologieën aan toe dat heet het Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS)."

Binnen 2 jaar testen

De belangrijkste onderdelen van dat HAPSS zijn een accu, een elektromotor en een brandstofcel die waterstof omzet in brandstof en daarmee de motor voedt. "Een voordeel is dat een elektromotor veel compacter is dan een straalmotor. Daardoor is er veel ruimte voor de rest van het systeem."

Daar zit voor het bedrijf van Klomp nog wel een uitdaging: "Hoe kleiner wij de motor kunnen maken, hoe meer ruimte we creëren." Wanneer hij zelf voor het eerst in een waterstofvliegtuig zal zitten, durft Klomp nog niet met zekerheid te zeggen, "maar het zou binnen een jaar of 2 moeten lukken. Het testen dan hè."