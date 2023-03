Al 2 weken heerst er onrust in de financiële wereld. Met de kredietcrisis van 2008 nog vers in ons geheugen, maken ook consumenten zich zorgen. Maar is dat ook echt nodig? "Belangrijk dat je niet je spaargeld van de bank gaat halen."

Het omvallen van de middelgrote Amerikaanse Silicon Valley Bank, de overname van de Zwitserse bank Credit Suisse en de ECB die centrale banken makkelijker dollars laat lenen: het is onrustig in de bankenwereld. "Iedereen staat klaar om in actie te komen", zegt econoom Martin Visser van de Financiële Telegraaf.

Paniekgevoel

In de afgelopen 2 weken zijn er verschillende maatregelen genomen om de rust te bewaren in de financiële sector. Visser legt uit dat er zo snel mogelijk wordt opgetreden, omdat hetzelfde paniekgevoel als in 2008 heerst.

Dat Amerika en Zwitserland snel hebben opgetreden, is positief, zegt Visser. "Je ziet dat iedereen klaar staat om ervoor te zorgen dat deze problemen geïsoleerd worden. Er wordt geprobeerd om het vertrouwen van zowel beleggers als klanten te behouden."

Geleerd van 2008

Visser geeft aan dat we in dat opzicht geleerd hebben van de kredietcrisis in 2008. "Allereerst weten we nu beter hoe we een crisis aan moeten pakken, en daarnaast zijn we meer gaan nadenken over hoe weerbaar de bankensector mag en moet zijn."

Toch beaamt Visser wel dat dat niet betekent dat er geen nieuwe crisis kan plaatsvinden. "Er is nu geen aanwijsbare reden waarom het mis zou gaan bij Nederlandse banken. We staan er beter voor dan ooit, maar je kan het nooit helemaal uitsluiten."

Geen geld van rekening halen

Ook in 2008 waren we namelijk verrast, vertelt de econoom. "Het kan nu ook gebeuren dat een totaal andere oorzaak eenzelfde soort crisis doet ontrollen. Maar als het goed is, zijn er nu minder risico's genomen."

Om die reden is het volgens Visser vooral belangrijk om koste wat het kost te voorkomen dat klanten nu vanuit paniek hun geld van de rekening gaan halen. "Het is heel belangrijk dat mensen nu niet hun spaargeld van de banken gaan halen. Als mensen dat wel gaan doen, betekent het het einde van de banken. En dan gaat het heel snel."

Ver-van-mijn-bed-show

Sowieso is er volgens Visser voor de Nederlandse consument nog niet veel te merken van de onrust in de bankenwereld. "Het is voor de doorsnee consument nog redelijk ver van zijn bed."

"Behalve dan dat 2008 nog niet zo lang geleden is en dat mensen nog wel een bepaald gevoel en sentiment hebben", voegt de econoom toe. "Maar er zijn in Nederland of Europa geen concrete aanwijzingen van onrust bij de banken waar Nederlandse klanten bij zitten."

Aflopen met sisser

Als het al zo zou zijn dat er wel onrust ontstaat bij de Nederlandse banken, hoeven we niet bang te zijn dat al het spaargeld verdwijnt, volgens Visser. "We hebben in Europa een deposito-garantiestelsel. Dit houdt in dat de overheid garant staat voor je geld op de bank tot 100.000 euro per persoon. Dus het overgrote deel van de mensen zit gewoon goed. En daarom is het zo belangrijk dat de consument niet in actie komt, dat zou de situatie alleen verergeren."

Ook nu kan het aflopen met een sisser, zegt Visser. "Iedereen staat in de alarmstand om te voorkomen dat het misgaat. En we weten nu als het goed is veel beter hoe we snel kunnen reageren als het nodig is. Tot die tijd is het belangrijk dat we vertrouwen houden."