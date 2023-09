Ze verloor haar beide ouders en partner aan kanker en op haar 45ste ontdekte ze dat ze al jarenlang met die ziekte rondliep. Meta Kamphuis (49) woont dichtbij chemiebedrijf Chemours en wil dat de fabriek sluit. "Ik vermoed dat het allemaal daardoor komt."

Meta heeft zich aangesloten bij de wekelijkse demonstratie voor de poort van de fabriek van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Samen met de actievoerder van Gezondheid voor Alles eist ze dat de fabriek, waar ze op 200 honderden meter vandaan woont, zo snel mogelijk gesloten wordt. "Mensen vragen weleens waarom ik niet wegga. Maar zo werkt het niet."

Overleden aan kanker

Toen ze 17 jaar oud was verloor ze haar vader aan kanker, 1 jaar later verloor ze aan dezelfde ziekte haar moeder. Zelf ontdekte ze op 45-jarige leeftijd dat ze al jaren met darmkanker rondliep. Zij herstelde, maar kort daarna verloor ze haar partner aan de ziekte. Alsof alle ellende nog niet genoeg was, werd vorig jaar ook haar zus gediagnosticeerd met darmkanker.

Al die tegenspoed zette haar aan het denken. Ze liet zich op haar genen controleren om uit te sluiten dat er niks erfelijks in de familie zat. "Daar lag het niet aan. En het moet ergens vandaan komen."

Vergelijkbare gevallen

"Ik woon al mijn hele leven dicht in de buurt van die fabriek", doelt ze op Chemours, het chemiebedrijf in Dordrecht dat voorheen DuPont heette. "Ik at de peren uit de tuin en zwom hier in het water. Nee, ik kan het niet hard maken. Maar ik heb wel het vermoeden dat het met de fabriek te maken heeft."

Om haar heen hoort in Dordrecht ze veel meer vergelijkbare gevallen. "Alleen al in deze kleine wijk gaat het om 4 procent meer kankergevallen. In Sliedrecht is dat nog hoger, blijkt uit de Kankeratlas. "

Aangifte

Advocaat Bénédicte Ficq doet namens ongeveer 3000 mensen aangifte tegen het chemiebedrijf. Die richt zich op (ex-)leidinggevenden voor het lozen van schadelijke PFAS-stoffen. Daarmee is jarenlang de gezondheid van omwonenden in gevaar gebracht, vindt Meta. Ze is een van de mensen die door Ficq wordt vertegenwoordigd.

Ze doet het niet voor zichzelf, maar zodat anderen niet meer ziek worden. "Alle kinderen hier en de kinderen van de toekomst, daar moeten wij voor strijden. Daarom wil ik dat de vergunning van de fabriek zo snel mogelijk wordt ingetrokken."

Nooit meer de oude

Voor haar is het al te laat, zegt ze. Want alhoewel ze genas van kanker, is ze nooit helemaal de oude geworden. "Mijn lichaam is kapot gemaakt en het immuunsysteem is aangetast."

"Ik heb polyneuropathie gekregen door de chemo. Dat is een aantasting aan je uiteinden van je zenuwen. Als het warm is dan gaat het redelijk, maar als het koud is, dan heb ik dat gevoel niet meer en dan heb je kans dat ik omval. Dan voel mijn voeten niet meer zo goed aan", vertelt ze.

Toekomst is rooskleurig

"Ik ben nu 49 jaar en heb zoveel onder de leden. Daar ben ik veel te jong voor. En weggaan? Als ik hier niet woon, woont hier iemand anders, die dan ziek wordt. We hebben recht op een gezonde leefomgeving."

Ondanks alle ellende bij haar en haar familie, ziet Meta de toekomst rooskleurig in, zegt ze. "Want ik zie het gebeuren dat de fabriek dichtgaat. Dan kan hier weer een mooi natuurgebied komen."