Dit jaar zijn tot nu toe bijna evenveel wolvenaanvallen geweest als in heel 2023. Volgens LTO Nederland laten de nieuwe cijfers zien dat er landelijk beleid moet komen rond de wolf. "Rol weggelegd voor de staatssecretaris", zegt voorzitter Ger Koopmans.

In de eerste helft van 2024 zijn in totaal 360 wolvenaanvallen op dieren geregistreerd, tegen 399 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van gegevens van BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenzaken afhandelt.

Wolven chippen?

Het toegenomen aantal wolvenaanvallen vraagt om een landelijke aanpak, vindt boerenorganisatie LTO Nederland. Beheren is volgens voorzitter Koopmans noodzakelijk voor en klein land als Nederland. "Dat zullen een heleboel maatregelen naast elkaar moeten zijn." Hij denkt daarbij onder andere aan het plaatsen van wolfwerende hekken en rasters, en het chippen van wolven.

Oproepen om wolven gewoon af te schieten, vindt Koopmans te simpel. "Dat zou je van harte misschien hier en daar wel een keer willen roepen, maar zo simpel is dat natuurlijk ook niet", zegt de LTO-voorzitter. Al moet het wat hem betreft in sommige gevallen wel mogelijk kunnen zijn: "Wanneer ze gedrag vertonen wat totaal niet kan."

Per provincie verschillend

Koopmans vindt de aanpak van de wolf niet helder genoeg in Nederland. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid, waardoor er grote verschillen zijn in hoe boeren worden geholpen, ziet hij. "Ze krijgen natuurlijk wel subsidies van de provincie, maar ze worden vervolgens niet echt concreet geholpen bij het bouwen van dat hek."

Ook in de financiering van preventieve maatregelen zitten verschillen, vervolgt hij. "Bij de ene regeling moet je het weer voorfinancieren, bij de andere moet je weer aan allerlei ingewikkelde eisen voldoen." Boeren weten door alle verschillende regels vaak niet waar ze aan toe zijn, concludeert de LTO-voorzitter.

Hulp van natuurorganisatie

In Duitsland is de wolvenaanpak duidelijker. Daar worden hekken en rasters om vee mee te beschermen bijvoorbeeld vergoed. En in Nedersaksen krijgen boeren zelfs hulp van natuurorganisaties bij de aanleg ervan. "In 8 jaar tijd is er nog nooit een wolf doorheen gekomen", zegt Peter Schutte van Naturschutzbund Deutschland. De hekken zijn volgens hem bovendien beter dan die in Nederland.

Interessant, reageert Koopmans. Maar hij benadrukt dat dit niet de enige oplossing is, omdat de situatie daar niet een-op-een te vergelijken valt met die in Nederland. "In Duitsland heb je veel grotere natuurgebieden waar de wolf ook meer wild ter beschikking heeft", legt hij uit. Waardoor een wolf volgens hem minder snel een schaap zal aanvallen.

Advies voor landelijke aanpak

De Duitse aanpak is wel een van de elementen die LTO ook graag terugziet in het wolvenbeleid in Nederland. Hij roept staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur daarom op om de regie te nemen, omdat de problemen rond de wolf de provincies overstijgen. "Een totaalaanpak moet je nationaal bespreken."

Rummenie benadrukt dat provincies in principe over de wolf gaan en zegt dat hij met hen overlegt om te kijken hoe de landelijke overheid kan helpen. Wel staat de staatssecretaris positief tegenover het advies van de Raad van Dierenaangelegenheden dat er een landelijke aanpak voor wolven moet komen. "Ik hoop daar op korte termijn meer duidelijkheid over te geven."