Leeg kantoorpand ombouwen tot jongerenwoningen: zo eenvoudig is dat niet, merkte deze corporatie

Het aantal verstrekte bouwvergunningen is opnieuw gedaald. Het doel om 100.000 huizen per jaar te bouwen lijkt steeds verder uit zicht te raken. Er zijn ondertussen veel initiatieven om leegstaande bedrijfspanden om te bouwen, maar dat gaat heel moeizaam.

In het huidige bouwtempo gaat het niet lukken om tegen 2030 in totaal één miljoen nieuwe huizen te hebben gebouwd. Als nieuwbouw niet snel genoeg van de grond komt, waarom bouwen we leegstaande kantoorruimtes dan niet massaal om tot woningen? In Purmerend lukte dat uiteindelijk, maar gemakkelijk ging dat niet.

Appartementen in kantoorpand

Ook in Purmerend is de woningnood hoog en als oplossing hiertegen verbouwde woningcorporatie Intermaris een kantoorpand in de stad tot een appartementencomplex. De eerste bewoners kregen deze week de sleutel van hun eerste, eigen huis.

De woningen zijn namelijk speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 23 en 27 jaar, die er 5 jaar mogen wonen. "Het is echt wel uniek dat we hier jongeren een kans hebben kunnen geven, want we weten hoe ontzettend moeilijk dat is", zegt directeur Wonen Jurre Terhorst van Intermaris.

Slechts 69.000 nieuwe woningen

Projecten zoals deze zijn hard nodig, concludeert ook hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft Peter Boelhouwer. Er komen namelijk nog steeds veel te weinig nieuwe woningen bij, blijkt uit zijn monitor van de woningmarkt. Vorig jaar werden 82.000 huizen gebouwd. Maar omdat er ook nog een flink aantal huizen werd gesloopt ging het netto om slechts 69.000 nieuwe woningen.

Verschillende kabinetten beloven al jaren werk te maken van de woningnood. Het streven is om ieder jaar minstens 100.000 nieuwe woningen te realiseren. Maar het aantal vergunningen voor nieuwbouw ligt hiervoor dus veel te laag. De druk op de huizenmarkt is enorm, zeker ook voor starters zoals jongeren.

Tot op het karkas gestript

Dat is in Purmerend niet anders en daarom startte Intermaris het ombouwproject. Het complex was 2 jaar geleden nog een kantoorgebouw, vertelt Terhorst. "Het is eigenlijk helemaal tot op het stalen karkas gestript en daarna zijn we gaan opbouwen tot een appartementencomplex."

Van een kantoorruimte woningen maken, is volgens hem lastig. "Het is echt maatwerk", benadrukt de directeur. Zo moest de bestemming van het pand bijvoorbeeld gewijzigd worden naar 'woonbestemming'. "En in hoeverre kun je de indeling van het kantoorgebouw als het ware hergebruiken om erin te wonen?"

Bouwlocaties moeilijk te vinden

De gemeente heeft de woningcorporatie in het proces behoorlijk geholpen, zegt Terhorst. En dat heeft uiteindelijk geleid tot 57 nieuwe sociale huurwoningen. Het ombouwen van bedrijfspanden ziet de directeur dan ook echt als een van de oplossingen tegen de krapte op de woningmarkt.

Intermaris wil graag nieuwe woningen bouwen, maar er zijn volgens hem maar weinig locaties waar de corporatie uit kan kiezen. Bovendien kosten bouwen veel tijd, terwijl haast geboden is vanwege het grote huizentekort. "We kijken naar alles wat er voorbij komt en we bestuderen iedere mogelijkheid serieus, dus ook zeker kantoorpanden."