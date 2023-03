Dassen veroorzaken overlast voor het spoor in Friesland. De dieren hebben een burcht gebouwd en veroorzaken een verzakking. Ze mogen niet verjaagd of verstoord worden volgens de Natuurbeschermingswet. Oplossing: een nieuwe kunstmatige dassenburcht.

Maar daar zit een prijskaartje aan: het bouwen loopt al snel op tot een miljoen.

Uit zichzelf naar burcht

Een 'superdeluxe' dassenburcht waarvan de mens denkt dat dassen het fijn vinden: 6 grote kisten met nestmateriaal die samen een gangenstelsel vormen. Ecoloog Bert Hessen van Stichting Das en Boom en adviseur van de nieuwe dassenburcht, hoopt dat de dassen uit zichzelf naar de burcht toekomen.

"Anders moeten we de grond afgraven en ze door de dierenarts laten verdoven. Daarna zetten we ze in de nieuwe dassenburcht", vult Hessen aan.

Bekijk ook Overlast door bevers loopt uit de hand: deskundigen willen landelijke aanpak

Bijna een miljoen

ProRail-woordvoerder Aldert Baat zegt dat dit bijna 1 miljoen euro gaat kosten. "We willen hiermee duidelijk maken dat je grondig te werk moet gaan, anders wordt het een terugkerend probleem."

Baat weet niet wanneer de treinen weer gaan rijden, ze hebben eerst toestemming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodig om in te grijpen. "In theorie zou alles voor niks kunnen zijn, maar dit is een poging om te laten zien dat er alternatieven beschikbaar zijn."

De das omdoen

De das is niet het enige dier die het ProRail lastig maakt. Ook de bever en de ooievaar zorgen voor een bepaald risico. "We hebben dit jaar 36 nesten van de ooievaar gevonden in de bovenleiding, dit kan zorgen voor kortsluiting.", zegt Hessen.

De bever is ook in opkomst, die graaft gigantische holen en dit geeft het risico op verzakking, net als bij de das.