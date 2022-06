Het lijkt romantisch; wonen in een kasteel of buitenplaats. Maar het onderhoud ervan is duur. Tijdens de Dag van het Kasteel stellen eigenaren het Nederlands erfgoed open voor publiek. Niet alleen voor de aandacht, maar ook om donateurs te werven.

Carel Everhard, graaf Van Limburg Stirum, is samen met zijn gravin Heidi de eigenaar van Buitenplaats Spijkerbosch in Olst. Het landgoed is al meer dan honderd jaar in het bezit van de familie van 'Eef'. Hij vindt het een privilege, maar het is wel een hele klus om het landgoed en de bijna 40 hectare natuur eromheen te beheren. Vooral vanwege de kosten.

Veel hulp verdwenen

"Wij wonen hier op een hele andere manier dan mijn grootouders", zegt hij. "Zij hadden vier tuinmannen, twee man inwonend personeel, een kokkin. Dat is allemaal verdwenen. Dat is helemaal niet erg hoor, want ik kan ook koken."

De graaf doet bijna alles zelf op het landgoed. Hij maait het gras, plant bomen en plaatst hekken. Zijn vrouw Heidi van Limburg Stirum werkt fulltime buitenhuis. Het salaris vormt een financiële basis voor het onderhoud van het landgoed. "Het is een dure manier van leven."

Rondleidingen

Tijdens de 'Dag van het Kasteel' geeft het echtpaar rondleidingen in de natuur rondom hun landgoed. "Het draagt bij aan de bewustwording bij het publiek dat er nog particulieren wonen op zulke landgoederen. En dat dat ook veel geld kost."

Hij wijst naar de stookkosten om het huis te verwarmen. "Die zijn opgelopen tot 1850 euro per maand." Zoveel weigert de graaf overigens te betalen. Daarom hakt hij dagelijks hout om het huis op een andere manier te verwarmen.

1200 kastelen en buitenplaatsen

Nathalie van Verschuer is voorzitter van de Dag van het Kasteel. Volgens haar zijn er in Nederland nog zo'n 1200 kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Daarvan zijn er nog 600 in particulier eigendom en de helft daarvan wordt bewoond door een eigenaar.

"Het is de geschiedenis van Nederland; het is ons erfgoed. Het zou zonde zijn als deze prachtige monumenten verdwijnen", aldus Van Verschuer.

Nieuwe vrijwilligers nodig

De familie Van Limburg Stirum grijpt de Dag van het Kasteel aan om nieuwe vrijwilligers te werven. Bezoekers kunnen op een briefje aangeven of zij als vrijwilliger willen helpen met het onderhoud van het landgoed.

Dat is hard nodig, want Eef van Limburg Stirum wordt ouder en zes dagen per week werken op het land rond het buitenhuis begint zijn tol te eisen. "We hebben mensen nodig. Er moet gesnoeid worden, gezaaid, geoogst en geplant. We hopen dat er iemand reageert."

Onzekerheid over opvolging

Het echtpaar heeft drie kinderen. Maar of één van hen het kasteel wil overnemen, is nog niet duidelijk. "Ze moeten eerst hun eigen leven opbouwen. Wij moeten het heel lang volhouden en dan kijken we wel of iemand het over wil nemen", zegt Heidi van Limburg Stirum.

Dochter Roline weet het nog niet. "Mijn vader heeft heel veel kennis en ervaring. Ik zie het mezelf niet zo doen. Het onderhouden van een landgoed is vrij duur."