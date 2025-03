Een spuitje hier en daar, want dan ziet je gezicht er net iets perfecter uit. Steeds meer jonge vrouwen én mannen stappen met die gedachte naar een cosmetisch arts. Maar die verkopen soms ook 'nee': "Dat zijn lastige gesprekken, maar het is mijn taak."

De 24-jarige Julia* wil fillers in haar jukbeenderen, maar ze werd door drie verschillende cosmetische artsen afgewezen in het consult. "Ze zeiden dat ik het niet nodig had en dat ze het niet gingen doen", vertelt ze. "Maar ik wil iets knapper worden, dus dat heb ik toen uitgelegd. En dan zeggen ze: 'Maar dat ben je al, je gaat er nu alleen maar lelijker op worden als je het wel doet.'"

'Al mijn vriendinnen doen het'

Julia doet modellenwerk en is omringd door jonge vrouwen die regelmatig een cosmetische kliniek bezoeken. "Al mijn vriendinnen doen het, en je groeit mee met je vrienden. De een laat vet uit haar buik wegzuigen, de ander doet haar borsten. Als je daarmee omgaat, dan denk je op een gegeven moment: oh, ik wil eigenlijk ook wel iets proberen."

De jonge vrouw weet naar eigen zeggen dat ze het 'niet nodig heeft'. "Maar ik vind het mooi", zegt ze over haar wens om toch fillers in haar gezicht te laten spuiten. "Het klinkt misschien stom, maar ik wil het gewoon proberen. En ik zou nooit té ver gaan."

Moet 'gewoon' kunnen?

Uit eerder onderzoek van 3Vraagt onder leden van het EenVandaag Opiniepanel bleek in 2022 dat 1 op de 3 jongeren (30 procent) serieus overwoog om iets aan zichzelf te laten sleutelen. Ongeveer de helft van de ondervraagden tussen de 16 tot 34 jaar vond dat onder het mes gaan, alleen om er 'mooier' uit te zien, moet kunnen.

In dat jaar ondergingen in Nederland 560.000 mensen behandeling met botox en 300.000 mensen kregen fillers, laat de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde (NVCG) weten. Deze twee ingrepen zijn vooral onder jonge vrouwen populair, bleek eerder uit ons panelonderzoek: van deze groep overwoog meer dan de helft om fillers of botox te nemen.

Deskundig advies geven

Terwijl de behandelcijfers elk jaar verder lijken te stijgen, zijn er dus ook artsen en klinieken die mensen weigeren. "Een goed gespecialiseerde arts moet niet alleen de juiste technieken beheersen, maar ook deskundig advies kunnen geven", legt cosmetisch arts Leanne Wong uit.

Als zo'n gespecialiseerd arts spreekt ze dagelijks mensen die hun uiterlijk willen veranderen. Dat jongeren behandelingen willen die ze eigenlijk niet nodig hebben, is volgens haar een groeiend probleem. "Het is een kwetsbare groep die juist goed advies nodig heeft, maar ik zie tegenwoordig ook veel klinieken die reclame maken met stuntprijzen en aanbiedingen, wat ethisch onverantwoord is."

'Slecht voor arts en patiënt'

De 'stuntaanbiedingen' die Wong soms voorbij ziet komen, worden makkelijk verkocht aan mensen die eigenlijk beter geholpen zouden zijn met goed advies, weet de cosmetisch arts. Bovendien komen jongeren die een kliniek via social media vinden vaak terecht bij artsen die niet geregistreerd zijn.

En deze behandelaren lijken sneller bereid om behandelingen uit te voeren zonder daarvoor een grondig advies te geven aan de cliënt, vertelt Wong. "Dat schaadt niet alleen de reputatie van het vak, maar ook de patiënt zelf", waarschuwt ze.

Over 10 jaar terug komen

Julia ging wel langs bij een cosmetisch arts en werd na een grondig gesprek dus afgewezen voor een behandeling met fillers en botox. "Ik was met een vriendin naar een privékliniek en bij haar deden ze botox in haar neus en fillers in haar kaak en lip. Ik dacht dus: nou, dan gaan ze mij ook wel helpen."

Toen Julia eenmaal aan de beurt was - of tenminste, dat dacht ze - zei de specialist: 'Dat ga ik niet doen.' Julia wilde weten waarom niet. "Toen zei de specialist dat mijn vriendin 'veel stress in haar gezicht had zitten'. Dat was blijkbaar iets wat je kon zien. Ze vond mij te jong en zei dat ik over 10 jaar maar weer eens terug moest komen."

Bij andere klinieken proberen

De jonge vrouw was het daar niet mee eens en besloot het er niet bij te laten zitten. Ze klopte daarom aan bij een andere kliniek. "Ik wilde gewoon een heel klein beetje, echt minimaal. Het moest gewoon natuurlijk zijn."

"De kliniek die ik had gevonden, daar had ik echt onderzoek naar gedaan. Zij waren mijn laatste hoop", blikt Julia terug. "Maar ze wilden het niet doen. En ik wil alleen naar een echte kliniek, met echte dokters. Geen reclameding zoals je op Instagram ziet."

Regels niet zwart op wit

Maar hoe besluit een cosmetisch arts dan om iemand wel of niet te behandelen? Dat mogen klinieken grotendeels zelf bepalen, antwoordt Wong. Er zijn volgens haar geen duidelijke regels voor. "Wel leggen artsen een eed af en werken ze volgens ethische normen, maar er zijn geen strikte regels die zwart op wit staan."

Verder hoort een goede arts ook altijd te beoordelen of een hulpvraag terecht is, benadrukt ze. "Als iemand bijvoorbeeld meer jukbeenfillers wil, wordt er gekeken naar de anatomie, huidstructuur en het esthetische effect. Het doel is om een natuurlijk resultaat te behouden en geen overmatige of schadelijke ingrepen te doen."

'Eerlijk en transparant zijn'

"Stel: iemand wil met slechts 1 milliliter filler de wangen liften, terwijl ik weet dat dit onvoldoende resultaat zal geven. Dan zeg ik van tevoren 'nee'", gaat Wong verder. "Ik vind het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn." Zo'n behandeling zou volgens de arts namelijk weinig tot geen effect hebben.

Ook komt het volgens haar voor dat cliënten gewend raken aan hun fillers en denken dat ze 'weg' zijn, terwijl dat niet het geval is. "Sommige mensen willen hun lippen opnieuw laten opvullen, terwijl ik duidelijk zie dat er nog voldoende filler aanwezig is. Dan weiger ik, omdat het niet nodig is."

Lastige gesprekken

Na zo'n consult blijft Wong altijd achter haar advies staan en legt ze aan de cliënt uit waarom een cosmetische behandeling in dat geval niet nodig of effectief is. "Soms begrijpen mensen het direct, soms zijn ze teleurgesteld."

Ze ziet dat vooral terug bij jonge vrouwen van rond de 20 jaar. "Die kunnen impulsief iets willen laten doen, terwijl ze al bloedmooi zijn en zich slechts storen aan iets minimaals. Dat zijn lastige gesprekken, maar het is mijn taak om hen daarin te begeleiden."

'Natuurlijke' botox

En wat is Julia nu van plan? Ze wil nog steeds fillers in haar junkbeenderen. "Ik laat de zoektocht naar een kliniek voor nu even rusten en ga me focussen op een natuurlijke botox. Dat doe ik met mijn voeding", vertelt ze. "Ik ben nu bezig met een sapjeskuur en wil daarna over op alleen nog maar plantaardig en onbewerkte producten."

Ze hoopt dat zo'n voedingspatroon kan helpen bij een gladde en stralende huid. De reden waarom ze ook een nieuw ochtendritueel heeft: "Elke ochtend pak ik een koude lepel uit de vriezer om m'n gezicht mee te masseren, voor een natuurlijk 'botox- en filler-effect'. En dan doe ik wellicht over een tijdje weer een poging bij een echte kliniek", zegt Julia tot slot.

*Julia is een verzonnen naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.