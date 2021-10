In een wijk in Nuenen is een klein wonder gebeurd. Deze wijk heeft namelijk voor de tweede keer in 9 jaar tijd een megabedrag gewonnen in de loterij. "De kans dat een wijk twee keer wint is 0,1 procent", vertelt hoogleraar Adriaan Soetevent.

Het is voor velen een droom die uitkomt: de loterij winnen, maar in Nuenen gebeurde dat dus 2 keer. "Het gaat hier wel om dezelfde wijk als negen jaar geleden, maar niet om dezelfde postcode", nuanceert Adriaan Soetevent, hoogleraar micro-economie en onderzoeker naar winkans bij loterijen.

Woonwagenpark

"De bewoners in die wijk hebben dus niet allemaal alweer megabedragen gewonnen, omdat het een andere postcode is", zegt Soetevent. Maar negen jaar geleden viel de hoofdprijs van de Postcodeloterij, toen 40 miljoen euro, ook al in deze buurt. Afgelopen week werd er 10 miljoen euro gewonnen, dat verdeeld werd.

Onder andere twee huishoudens op een woonwagenpark kregen miljoenen. Andere huishoudens moesten 5 miljoen verdelen.

Massaal verhuizen naar Nuenen?

Voordat je je verhuisdozen al hebt ingepakt om naar Nuenen te vertrekken, zegt Adriaan Soetevent: "Dat zou ik niet doen, want overal heb je exact dezelfde kans om te winnen." Alle postcodes doen namelijk steeds weer opnieuw mee. Net als bij het gooien met een dobbelsteen heb je elke beurt weer dezelfde kans om bijvoorbeeld 6 te gooien.

Ook vanuit de manier waarop de loterij de winnaar trekt, is de kans even groot om te winnen. "De manier waarop een trekking wordt gedaan is gevalideerd en het wordt ook in de gaten gehouden", bevestigd Adriaan Soetevent.

Het lot bepaald

Mocht je nou heel graag de loterij willen winnen, dan is er eigenlijk geen echte gouden tip om dit te verwezenlijken. "Meer loten kopen is natuurlijk een optie, maar dan zijn de uitgaven ook hoger", zegt Adriaan Soetevent.

"Wat je wel kan doen is in een grotere postcode gaan wonen. De kans dat hij daar valt is groter, maar je moet dan het gewonnen bedrag wel verdelen onder meer mensen", tipt de hoogleraar micro-economie. Als je kijkt naar de kansberekening is het alleen nooit rooskleurig. "De kans dat je er geld mee verliest is nog altijd groter dan dat je er geld mee verdient", concludeert Adriaan Soetevent die zelf geen loten heeft.