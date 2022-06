Nadal hoopt deze week zijn 22e grand slam-titel te winnen. Dinsdag wist hij in een slopende partij de halve finale van Roland Garros te bereiken. Maar van tevoren gaf hij aan niet enthousiast te zijn dat de wedstrijd pas laat op de avond gespeeld werd.

De slopende partij tussen toptennissers Novak Djokovic en Rafael Nadal begon pas om kwart voor negen. Tennisverslaggever Marcella Mesker vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat winnaar Nadal in het nadeel was die avond. Maar is dat echt zo?

Minder stuit

Dat Nadal na een urenlange wedstrijd aan het langste einde trok, is volgens Mesker niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Normaal gesproken hebben de tegenstanders van Nadal het moeilijk met zijn spinballen, waarbij de bal versnelt nadat hij stuitert. "Die lasso voorhand van hem, met die sterke greep op zijn raket, dan heeft hij enorme spin. En die bal stuit dan 2 tot 3 meter op."

"Als het zonnig is, speelt de baan sneller. Maar 's avonds neemt de luchtvochtigheid toe en wordt de baan trager. Dat scheelt een halve meter in de stuit", vertelt ze. En dat maakt het voor zijn tegenstander een stuk makkelijker de ballen terug te slaan.

Zware omstandigheden

Oud-tennisser Jacco Eltingh bevestigt dat avondpartijen zorgen voor zwaardere omstandigheden en dat de bal hierdoor minder hoog stuit. Maar hij betwijfelt of dit inderdaad in het nadeel is van Nadal.

"Als de omstandigheden zwaar zijn, is het voor een tegenstander juist heel moeilijk om onder het zware spel van Nadal uit te komen. Dan moet je bijna onevenredig veel risico gaan nemen om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat gaat dan vaak fout."

Grote favoriet

Ook de komende dagen wordt in Parijs nog flink wat regen voorspeld, dus grote kans dat Nadal opnieuw op een natte, zware baan speelt.

Of dit nu een nadeel is of niet, volgens voormalig tennisser Martin Verkerk is Nadal hoe dan ook de grote favoriet voor de eindwinst. "Als het warm weer is, heeft hij met zijn spinslagen zeker een voordeel ten opzichte van Djokovic bijvoorbeeld", vertelt hij. "Als hij de wedstrijd tegen Zverev vrijdag overleeft, dan zie ik hem wel Roland Garros winnen."