"In het onderzoek naar het treinongeluk in Voorschoten moet ook aandacht zijn voor de gevaren van werken aan het spoor." Dat zegt Chris van Veldhuizen van Het Zwarte Corps (HZC), de vakbond voor onder meer spoor- en wegwerkers.

Treinen die met 130 kilometer per uur langs denderen en auto's die in volle snelheid doorrijden. Vakbond HZC hoort het van veel leden: werken aan het spoor of de weg kan levensgevaarlijk zijn. De vakbond vindt dat de optie om de weg of het spoor volledig af te sluiten als er werkzaamheden zijn, vaker op tafel moet liggen.

Nog veel onduidelijk

Hoe dit grote ongeluk in Voorschoten precies heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk. Speculeren over de toedracht wil HZC-directeur Chris van Veldhuizen dan ook niet.

Hij schetst in elk geval twee mogelijke situaties: of de kraan stond onterecht op een spoor dat niet afgesloten was, of de goederentrein reed onterecht op een spoor dat wel afgesloten had moeten zijn.

Werken aan spoor luistert nauw

Van Veldhuizen: "Het geeft aan hoe nauw werken aan het spoor luistert. Er hoeft maar iets anders te gaan dan je bedenkt en er vindt een grote ramp plaats."

Volgens hem roept het ongeluk in Voorschoten de vraag op waarom maar een deel van het spoor buiten dienst wordt gesteld. En waarom niet vaker wordt gekozen voor een volledige buitendienststelling. Hij wil dat die vraag ook meegenomen wordt in het onderzoek naar de botsing.

'999 keer gaat het goed'

"We hebben allemaal haast en het verkeer moet doorgaan, dus wordt er vaak gekozen voor maar deels afsluiten", volgens Van Veldhuizen.

"Hoe voorzichtig er ook gewerkt wordt, het doorrijden van auto's en treinen op direct naastgelegen banen of sporen betekent een verhoogd risico. Het gaat 999 keer goed, maar we moeten niet willen dat het die 1.000ste keer fout gaat."

'Hoeveel is een leven waard?'

Hoewel er vorig jaar een pilot plaatsvond met het volledig afsluiten van een snelweg tijdens werkzaamheden, ligt de ontwikkeling van denken over volledige buitendienststelling volgens Van Veldhuizen behoorlijk stil.

"Daarom willen we aandacht voor de veiligheid van werken aan het spoor in het onderzoek naar dit ongeluk en moet het ook bij werkgevers een aannemers weer op de agenda. Uiteindelijk komt het neer op de vraag: hoeveel is een mensenleven ons waard?"

'Overduidelijk fout gegaan'

NS-topman Wouter Koolmees laat in een reactie weten dat hij 'zeer onder de indruk is van wat er is gebeurd'. "Het is een hele heftige klap geweest." Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, kan hij nog niet beantwoorden: "De Onderzoeksraad voor Veiligheid bezig, de politie is bezig, laat die hun onderzoek doen, dan komen we met een conclusie."

"Ik kan begrijpen dar er zoiets gebeurt, elke nacht wordt er gewerkt aan het spoor. Daar zijn protocollen en veiligheidsvoorschriften voor en iedereen die aan het spoor werkt weet dat ook, maar hier is het overduidelijk fout gegaan."