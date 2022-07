Vakantie: tijd voor rust en gezelligheid. Een goede periode om je telefoon weg te leggen. Maar voor jongeren blijft het een belangrijk onderdeel van hun sociale leven. Dus hoe zorg je dat het hun en jouw vakantie niet beheerst? "Verbieden is zwaar."

"Jongeren kunnen voor hun gevoel echt niet zonder telefoon. Hun hele leven speelt zich daar af", vertelt mediapedagoog en kindercoach Marije Lagendijk van Bureau Jeugd en Media. "Een vakantie zonder wifi boeken zien zij echt als een misdaad."

Goede voorbereiding

Toch denkt Lagendijk dat het wel goed is voor jongeren om hun telefoon links te laten liggen tijdens een vakantie. "Maar je moet het wel goed voorbereiden. Zeg vooraf wat de regels gaan zijn", voegt ze daaraan toe.

"Je kan zeggen: 'Dit is écht wat we gaan doen en dat is goed voor je'. En je kan zeggen dat je op vakantie andere afspraken maakt over schermtijd dan thuis. Maar doe dat wel op tijd, niet pas als je onderweg bent."

Maak samen afspraken

"Betrek je kinderen erbij", zegt Lagendijk. Zo kun je samen bespreken hoe je het gaat aanpakken en ze vragen wat zij er zelf van vinden. "Hoe ga je navigeren zonder telefoon? En hoe maak je foto's? Maak daar afspraken over."

"Gebruik daar niet vaste momenten voor zoals tijdens het eten of een uitje. Doe het in de ochtend en avond, maar niet tussendoor", raadt Lagendijk aan. "Doe het in hapklare brokken, zodat het voor iedereen overzichtelijk is wat wel en niet mag."

Houd je zelf aan de regels

Houd je zelf ook aan de regels, benadrukt Lagendijk. "Het is goed om te beseffen voor ouders dat als je zegt: 'We gaan een schermloze vakantie in', dat dat dan ook voor jou geldt."

En vergeet niet: het is ook de vakantie van je kind. "Vraag wat hij of zij nodig heeft om het leuk te hebben. Want als een van de partijen het niet naar zijn zin heeft, moet je je afvragen hoe gezellig het dan is. En dan heeft niemand een leuke vakantie."