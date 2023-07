Kinderen zoveel mogelijk mee laten doen in de maatschappij, om te voorkomen dat ze gerekruteerd worden door criminelen. Mirjam maakt zich daar hard voor in Rotterdam Delfshaven. "Armoede onder kinderen en gezinnen is niet nodig, maar we laten het toe."

Een aanslag met een explosief, een rol bij een schietpartij of drugs uit containers halen in de haven: de politie in Rotterdam signaleert dat het eerste delict waarmee jongeren in aanraking komen met de politie steeds heftiger wordt.

Geen strafblad onder 12

Om dat te voorkomen, is Mirjam van Rijn hard aan het werk in Rotterdam Delfshaven. Ze is mede-oprichter van Team Toekomst en algemeen directeur. Die organisatie biedt minimaal 4 uur per week naschoolse activiteiten aan aan kinderen op de basisschool. Een vrijwilliger van Team Toekomst houdt nauw contact met het kind.

Waarom is dat zo belangrijk? Dat weet Van Rijn wel. "Van wijkagenten horen we dat het in Delfshaven steeds erger wordt." Daarmee duidt ze op de rekrutering van kinderen. "Ze worden op steeds jongere leeftijd gevraagd. Want je krijgt nog geen strafblad als je onder de 12 jaar oud bent."

Na zessen binnenblijven

Als moeder van drie jonge kinderen weet Van Rijn hoe groot de verlokkingen zijn in Delfshaven. Veel ouders, onder wie de algemeen directeur zelf, laten hun kinderen na zessen niet meer alleen de straat op. "Je ziet dan echt dat de situatie op de pleintjes verandert", zegt ze. Kinderen worden daar, of op social media, benaderd om de criminaliteit in te gaan.

"En veel kinderen hebben dan niemand om op terug te vallen. Ze durven het thuis of op school niet te bespreken, hebben geen sociaal vangnet. En dan ga je misschien wel in op het aanbod." Basisscholen in Rotterdam schreven eerder al een brandbrief naar burgemeester Ahmed Aboutaleb, met de vraag om hulp. "Dat geeft aan hoe hoog de nood is", zegt Van Rijn.

Moeders uit de wijk

"Ieder kind verdient aandacht en de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Scholen weten precies wat ze nodig hebben, maar hebben het heel druk", legt ze uit. Daarom helpt Team Toekomst de kinderen met hun prestaties op school, maar ook met sociale vaardigheden. En ze leren te praten over hun emoties.

"We de kinderen net zo lang als het nodig is, met behulp van moeders uit de wijk", zegt Van Rijn. "Het zal niet meteen leiden tot een afname van jonge kinderen in de criminaliteit, het is nu echt preventief. Over 10 jaar merk je echt het verschil."

Ook goed voor ouders

Ook de ouders kunnen baat hebben bij het traject. "Ze komen erachter dat we echt helpen en niet zomaar weg zijn. Dan vragen zij ons ook om hulp bij bijvoorbeeld schulden of problemen met de opvoeding", vertelt Van Rijn.

"Dan gaan we met het hele gezin aan de slag. En op een gegeven moment zegt een moeder: 'Goh, ik zou ook wel in mezelf willen investeren. Ik zou wel een opleiding willen doen'. Nou, daar gaan we dan mee aan de slag."

Geld van het Rijk

Door het Rijk wordt binnenkort geld vrijgemaakt voor organisaties als Team Toekomst en daarom heeft de wijkraad in Delfshaven een brief aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gevraagd om dat naar de stichting te laten gaan. Van Rijn wist daar niks van. "Een ongelofelijk compliment", zegt ze daarover.

En het geld is ook nodig, want het is 'nogal een taak'. "We helpen nu 200 gezinnen, maar dat is nog niet genoeg. We willen het heel graag verdubbelen, omdat je dan zoveel mensen kunt helpen dat je echt een verschil gaat zien."